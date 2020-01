Hamilton a lezione per diventare attore

Con sei campionati piloti di Formula 1 all’attivo e l’inarrivabile record di Michael Schumacher ormai a portata, Lewis Hamilton ha il tempo per approfondire le sue passioni

La stagione 2020 di Formula 1, prima di questa nuova decade, porterà con sé un verdetto storico. Lewis Hamilton riuscirà a equagliare il record di sette campionati del mondo del “Kaiser” Michael Schumacher? O la Mercedes AMG Petronas perderà definitivamente la sua leadership nell’era delle power unit? Attenti anche alle prestazioni di Valtteri Bottas, “underdog” che ha finalmente scovato il segreto per battere il suo compagno di squadra. In questa pausa invernale, però, “The Hammer” ha deciso di concedersi un po’ di meritato relax, e di dedicarsi alle sua passioni al di fuori del mondo dei motori.

Lewis Hamilton, infatti, ha svelato sulla sua pagina Instagram di starsi preparando a Los Angeles per il suo primo ruolo da attore. Il cinema è una delle tante passioni del britannico, che ha promesso di dedicarcisi a tempo pieno una volta terminata la sua carriera in Formula 1. Dopo aver rifiutato di apparire come cameo nel nuovo film di Tom Cruise, “Top Gun”, il pilota della Mercedes si è recato negli Stati Uniti per prendere parte ad alcune lezioni per poter partecipare in futuro a un film d’azione.

QUASI PRONTO PER ESORDIRE A HOLLYWOOD

Hamilton si è preparato con i Taran Tactical, una compagnia che fornisce armi al mondo del cinema, nel poligono in cui l’attore Keanu Reeves si è allenato per il suo ruolo nel film “John Wick”. Dopo la sua prima lezione, l’attuale campione del mondo di F1 ha affermato di sentirsi pronto ad accettare il suo primo ruolo da attore.

“Sono entusiasta di mostrarvi qualcosa su cui ho iniziato a lavorare. Ho sempre amato i film d’azione e sognavo di farne uno un giorno. Qui Keanu Reeves si è allenato per il suo ruolo in John Wick, quindi sono venuto anche io per iniziare ad allenarmi per il mio primo ruolo in un film“, si può leggere sul suo post.

“Questo è solo il primo giorno, sono state delle ore molto divertenti, in un ambiente sicuro e professionale. Keanu, chiamami, sono pronto. Grazie a Taran Tactical e alla sua grande squadra per il tempo e la pazienza a me dedicati. E’ stata una grande giornata“. L’attore di Hollywood accoglierà l’invito di Lewis? E soprattutto, Toto Wolff sarà d’accordo con un lavoro che potrebbe sottrarre molto tempo allo sviluppo della Mercedes?