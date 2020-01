Alonso: “La giornata è stata quasi perfetta”

Fernando Alonso e Marc Coma hanno eseguito una prestazione sublime nell’ottava tappa della Dakar, coronata da una seconda posizione che ha quasi il sapore della vittoria. Pertanto, nonostante abbia nuovamente sofferto per una foratura, l’asturiano afferma che è stata una giornata “quasi perfetta” con una navigazione “magica” di Marc

Fernando Alonso e Marc Coma hanno effettuato un ritmo diabolico e ottenuto la loro migliore performance fino a oggi nella Dakar. Il due volte campione del mondo di Formula 1 è stato molto soddisfatto del risultato e si è congratulato con il suo co-pilota per l’eccellente lavoro svolto per alcune dune in cui non è stato per niente facile, dichiarando:“E’ stata una giornata incredibile, devo tirarmi un pizzicotto per crederci. Abbiamo avuto una foratura e questo ci ha fatto perdere un po’ di tempo, ma a parte quell’incidente la giornata è stata quasi perfetta . Marc è stato incredibile, abbiamo navigato fantasticamente bene tra le dune e anche nell’ultima parte”.

LA SECONDA SETTIMANA DELLA DAKAR SI STA RIVELANDO POSITIVA PER IL DUO SPAGNOLO

“Insisto, la navigazione di Marc è stata magica” ha proseguito Alonso che ha sottolineato quanto sia stato a suo agio nelle dune finora, sebbene non le conoscesse fino a pochi mesi fa. La seconda settimana di questa Dakar si sta rivelando molto positiva per l’asturiano che è già impaziente di tornare nella vettura e a riguardo ha affermato: “In ogni caso, sono felice per il risultato di oggi, è stato uno speciale vario e bello, con dune e tratti veloci. Curiosamente, le dune, nonostante siano state qualcosa di sconosciuto per me fino a qualche mese fa, mi piacciono molto, infatti è la parte del percorso che affronto con più piacere, seppur non riesco a spiegarmi molto bene il perché”.

“Sono riuscito a effettuare un buon ritmo e mi sono divertito. Sono davvero contento di questa seconda settimana. Tutto sta prendendo forma, tutto sta andando nella giusta direzione e ovviamente vogliamo di più. Siamo in trepidante attesa di domani, per salire nuovamente nella monoposto e divertirci. Vivremo sicuramente qualche altro giorno magico“, ha così concluso Fernando Alonso.