Hai trovato rotto lo specchietto? Scopri quanto costa ripararlo | Ti viene un colpo

Se anche voi avete trovato lo specchietto della vostra auto rotto è bene che sappiate quanto dovrete andare a spendere per ripararlo. Si parla di cifre sicuramente da capogiro.

In un mondo perfetto, ogni essere umano porterebbe rispetto al suo prossimo e nessuno dovrebbe preoccuparsi di nulla. Purtroppo sappiamo molto bene che la nostra realtà è tutt’altro che perfetta e purtroppo non tutte le persone hanno a cuore la vita delle altre persone.

Questa mancanza di rispetto la possiamo vedere spesso in strada, precisamente verso le nostre automobili. Quante volte avete parcheggiato e vi siete ritrovati l’auto bollata o strisciata o peggio ancora con atti di vandalismo, per il puro piacere di danneggiare le proprietà altrui?

Sicuramente il componente più bersagliato è lo specchietto laterale. Se per tutta una serie di motivi, l’avete trovato rotto, ecco quanto dovrete spendere per poterlo riparare e ci dispiace informarvi che non sempre sono cifre economiche.

Quando conviene riparare lo specchietto

Molti modelli di ultima generazione hanno specchietti laterali molto più tecnologici, rispetto a quelli del passato. Per questo motivo, se ve lo ritrovate danneggiato, fareste meglio a valutare con il vostro meccanico di fiducia, se è consigliato ripararlo.

Qualora a essere stato rotto fosse soltanto il vetro, allora in quel caso la spesa conviene affrontarla, nel momento in cui il danno risultasse essere più serio, come per esempio fili, componenti esterni e così via, non sempre conviene aggiustarlo, in quanto la cifra potrebbe essere di gran lunga superiore rispetto all’acquisto di un pezzo nuovo.

Il costo del pezzo

Qualora anche voi vi foste trovati lo specchietto laterale della vostra auto completamente danneggiato, sapete molto bene di doverlo ripararlo immediatamente per legge, in quanto è fondamentale avere questo componente integro, quando ci si mette alla guida. In questo frangente, come vi dicevamo, dovrete recarvi dal meccanico il quale, in base al danno vi ragguaglierà sul prezzo del pezzo. Diciamo che i costi si aggirano sui 30 euro per i modelli standard (anche se il prezzo potrebbe oscillare in base al modello dell’auto), sui 150 euro per quelli elettrici e infine sui 700 euro per gli specchietti con la fotocamera.

Ovviamente dipende sempre dal modello del vostro veicolo, in quanto le “4 ruote” di ultima generazione presentano gli specchietti che si chiudono da soli, quando spegnete l’auto, proprio per ovviare a questo problema. Ricordatevi anche che non in tutti i contesti, la vostra RC Auto coprirà i costi, quindi è sempre meglio valutare bene il da farsi.