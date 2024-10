Non comprare mai questo modello di auto usata: è quella con il contachilometri più manomesso del mercato

La manipolazione del contachilometri è una pratica diffusa, soprattutto nel mercato delle auto usate importate. Scopriamo il perché..

L’acquisto di un’auto usata è spesso un’ottima soluzione per chi cerca un veicolo affidabile a un prezzo conveniente. Tuttavia, quando si decide di rivolgere lo sguardo oltre confine, è fondamentale prestare la massima attenzione, soprattutto riguardo al chilometraggio indicato. Informarsi a fondo, verificare attentamente tutti i dati e affidarsi a professionisti del settore sono gli elementi chiave per evitare spiacevoli sorprese.

Quando un’auto con un chilometraggio inferiore a quello reale viene venduta a un prezzo superiore al suo valore effettivo si ricade in una truffa. L’acquirente, all’oscuro, paga un sovrapprezzo per un veicolo più usurato. Un’auto con un chilometraggio elevato nascosto potrebbe presentare guasti e usure premature, con conseguenti costi di riparazione inaspettati.

Purtroppo, nel mercato delle auto usate importate, i venditori hanno spesso un margine di manovra maggiore rispetto a quelli che operano sul mercato nazionale. Questo perché è più difficile per l’acquirente verificare l’autenticità dei dati.

Esistono però diverse piattaforme online che consentono di verificare la storia di un veicolo, incrociando i dati con quelli presenti nei database nazionali e internazionali. Consultare un esperto del settore può essere molto utile per valutare l’affidabilità di un’auto usata importata.

Affari su auto importate: perché è rischioso? come tutelarsi

Acquistare un’auto usata importata può essere un buon affare, ma richiede una maggiore attenzione e cautela rispetto all’acquisto di un veicolo sul mercato nazionale. Le transazioni internazionali rendono più complesso verificare la veridicità dei dati storici dell’auto. A differenza di un’auto acquistata in Italia, dove si può facilmente richiedere il certificato di proprietà e controllare la cronologia delle revisioni, per un’auto importata questo processo è più lungo e complesso.

Le normative sulla vendita di auto usate variano da paese a paese. In alcuni Paesi, i controlli sul chilometraggio sono meno rigorosi, facilitando le manomissioni. In linea di massima è bene diffidare delle offerte troppo vantaggiose. Un prezzo troppo basso rispetto alla media di mercato potrebbe nascondere qualche insidia.

Prima di effettuare un acquisto avventato, è importante tutelarsi richiedendo tutta la documentazione relativa all’auto e verificare che i dati riportati siano coerenti e che non ci siano incongruenze. Un consiglio sempre valido è quello di affidarsi a un meccanico di fiducia per una perizia approfondita dello stato del veicolo. Un professionista può individuare i segni di usura eccessiva che non corrispondono al chilometraggio dichiarato.