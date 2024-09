Hai l’abbonamento fisso all’autovelox? Non fidarti di Waze e Google Maps | Scaricati subito questa app, è fatta apposta per i casi disperati

Problemi con l’autovelox? C’è una applicazione, ancora migliore di Waze e Google Maps, che ti avvisa quando ce ne è uno in vista.

Se fai parte della schiera di utilizzatori di Waze per i tuoi viaggi, saprai che è molto più di una semplice app di navigazione . Milioni di automobilisti si affidano a questa app, infatti, per ricevere informazioni in tempo reale sul traffico per evitare ingorghi, percorso migliore e incidenti sulla strada.

Inoltre, e questo è il valore aggiunto, Waze ti avvisa della presenza degli eventuali autovelox fissi e mobili, ma si tratta di una funzione ancora da perfezionare e non sempre ben funzionante.

Infatti oltre a non essere sempre in grado di farti sapere quando e dove si trova un autovelox, non è in grado di rilevare eventuali rilevatori di velocità ai semafori, il che potrebbe costarti una multa se superi i limiti di velocità.

Naturalmente questa eventualità può costituire un probema se sei di quelli che non vuole prendere multe. Ed ecco che entra in gioco una applicazione fantastica, inventata in Spagna, che è utilissima per avvisarti della presenza di eventuali autovelox.

Radar fissi e mobili, un’app super

Se stai cercando un’alternativa più completa focalizzata sul rilevamento degli autovelox delle Autorità specializzate nella mobilità, Fixed and Mobile Radar (questo il nome internazionale) è, senza dubbio, l’opzione migliore. Questa app, disponibile sia per Android che per iOS , è progettata specificamente per avvisarti di tutti i tipi di autovelox e aiutarti a rimanere sempre entro i limiti di velocità.

Offre informazioni precise e in tempo reale sulla posizione degli autovelox fissi, mobili, semaforici. Con esso, non solo riceverai avvisi su questi dispositivi, ma potrai anche visualizzare il tuo percorso sulla mappa e ottenere avvisi sugli autovelox che si trovano sul tuo percorso.

L’accesso alla mappa dettagliata è il suo plus

Il funzionamento dell’applicazione è semplice ma molto efficace. Quando la apri, avrai accesso a una mappa dettagliata che mostra tutti gli autovelox vicino alla tua posizione. Inoltre, ti consente di configurare percorsi e ti mostrerà gli incidenti durante il viaggio, aiutandoti a pianificare il viaggio in anticipo ed evitare multe per eccesso di velocità. Include anche un widget da usare background, anche quando il telefono è bloccato, per non attivarlo ogni volta che ti metti al volante.

Inoltre, dispone di un tachimetro integrato che ti avviserà se superi il limite di velocità in un’area controllata dall’autovelox, aiutandoti a rimanere entro i limiti legali. Mentre Waze rimane uno strumento prezioso per la navigazione quotidiana, Radar fissi e mobili si presenta come l’opzione ideale per chi vuole evitare multe grazie agli avvisi in tempo reale.