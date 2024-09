Apertura porte ‘alla olandese’, un semplice trucco che ti evita brutti incidenti e rogne infinite con l’assicurazione

Voi lo sapete come si apre lo sportello dell’auto nella maniera corretta per evitare brutti incidenti e problemi con l’assicurazione? Dovete usare il metodo “alla olandese”. Proseguite nella lettura e capirete tutto.

La vita di tutti i giorni è diventata sempre più frenetica, si corre dalla mattina alla sera per prendere parte a tutti gli impegni che la nostra routine ci impone, lavoro, spesa, figli, casa e così via. Capita molto spesso quindi di non prestare più attenzione come si dovrebbe mentre siamo alla guida ed è in questo modo che avvengono gli incidenti.

Per non parlare di tutti quei guidatori che usano lo smartphone alla guida o che incuranti delle regole del Codice della Strada, pensando di essere immuni da tutto, perseverando con i loro errori. A prescindere da tutto e da chi sia la colpa, gli incidenti verso gli utenti considerati “vulnerabili“, cioè pedoni, motociclisti, ciclisti e così via stanno purtroppo aumentando sulle strade di tutto il mondo. Ci teniamo a precisare che non è sempre colpa degli automobilisti, in quanto molte volte sono gli stessi soggetti “vulnerabili” a commettere le infrazioni, dall’attraversare senza guardare a quella di non rispettare i segnali e così via.

Per questi numeri sempre più in crescita, i vari governi hanno iniziato a introdurre sanzioni sempre più rigide per responsabilizzare tutti i cittadini che si muovono su strada a prescindere dal tipo di veicolo usato. Un trucco che potrebbe farvi evitare molti incidenti è sicuramente quello di optare per aprire le porte dell’auto, utilizzando il metodo “alla olandese”. Se siete curiosi di sapere in che cosa consiste, proseguite nella lettura.

Come evitare brutti incidenti

Purtroppo, per quanto si possa fare attenzione non sempre si può evitare l’irreparabile, in quanto gli incidenti spesso capitano non per colpa nostra. Sicuramente ci sono diversi trucchi che si possono adottare per provare a evitarne il più possibile. Il controllo della velocità è quello che ci salva in molte occasioni così come il tenere la corretta distanza di sicurezza. In caso di frenata improvvisa dall’automobilista davanti o di attraversamento di pedoni, abbiamo il tempo per frenare.

Sicuramente poi prestare molta attenzione ai segnali e ai semafori, rallentare anche quando sappiamo di avere noi la precedenza, non sempre gli altri si fermano allo Stop (anche se dovrebbero). Tenere la musica in auto non troppo alta in modo da sentire sempre se qualche auto sta arrivando e non distrarsi con smartphone, stereo e altre azioni, quando si guida…si guida!

Para evitar accidentes, cuando te bajes del coche abre la puerta “a la holandesa”. Es fácil, hazlo con la mano derecha y comprueba si tu acción obstaculiza a ciclistas u otros usuarios de la vía #ProtegeAlCiclista #SeguridadVial pic.twitter.com/cU9NwATaME — Guardia Civil (@guardiacivil) August 27, 2024

Come aprire lo sportello nella maniera corretta

Tra tutti i vari accorgimenti che potete tenere quando siete in auto, per cercare di ridurre più incidenti possibili, l’aprire lo sportello nella maniera corretta è uno di questi. Capita molto spesso che quando si apre la portiera dell’auto in maniera frettolosa, non controlliamo lo specchietto e non vediamo quindi se dal lato strada e anche sul marciapiede in realtà, stiano arrivando in quel momento, biciclette, motociclette, pedoni o altre auto.

Per questo motivo, per prestare la massima attenzione vi conviene aprire lo sportello utilizzando il metodo “alla olandese”, cioè quello di aprire lo sportello con la mano opposta del lato della portiera. Se dovete uscire da quella sinistra, utilizzate la mano destra e viceversa, in questo modo dovrete necessariamente guardare dietro di voi, verificando così se la strada sia libera o meno.