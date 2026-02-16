Hadjar svela l’obiettivo per il primo anno in Red Bull

Hadjar in Red Bull nel 2026: un nuovo obiettivo all’orizzonte

Isack Hadjar svela l’obiettivo per il suo primo anno in Red Bull, dove è stato scelto per affiancare Max Verstappen durante la stagione di Formula 1. Il giovane pilota francese quest’anno non si nasconde e afferma di voler ottenere la sua prima vittoria in un Gran Premio.

Dopo aver sostituito Yuki Tsunoda, che ha faticato non poco a trovare la sua forma con la squadra di Milton Keynes la scorsa stagione, la promessa francese è scesa in pista con la sua nuova scuderia durante i test pre-stagionali di Barcellona e Bahrain. Negli ultimi anni la posizione dei piloti della scuderia non è stata facile: spesso infatti i concorrenti hanno faticato a tenere il passo di Verstappen e questo ha portato a un ricambio di piloti non indifferente.

Le sensazioni alla vigilia

Il 21enne ha rivelato a diversi media, tra cui RacingNews365, che sarebbe divertente vedere una crescita della vettura più veloce rispetto alle altre squadre, così da rendere la stagione più effervescente. E’ emerso anche un nuovo obiettivo, ovvero quello di vincere una gara durante la stagione. Le squadre sono scese in pista diverse volte in queste settimane, ma a causa delle nuove modifiche introdotte a livello di potenza e aerodinamico, ci sono ancora diversi problemi da analizzare un po’ per tutti.

Pronti a una nuova stagione

Al nuovo talento è stato chiesto anche se si sentisse pronto per la nuova stagione e la risposta è stata alquanto realistica: “No, ma nessuno lo è. Vogliamo solo sfruttare al meglio i giri che abbiamo. Nessuno arriverà preparato al 100% e se non dovesse essere così allora c’è qualche problema. Tutto ruota intorno alla calibrazione elettronica. Bisogna sperimentare più scenari possibili e capire come si comportano gli pneumatici, l’erogazione della coppia e cose del genere. E’ questione di pratica ma prima di Melbourne ci arriveranno tutti”. L’obiettivo di Hadjar rimane però uno, vincere una gara in Red Bull.

