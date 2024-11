Furti d’auto: entra in gioco la nuova tattica del gatto | Non abbandonare mai il veicolo e chiama la polizia

La nuova tattica del gatto, sta mietendo vittime, in merito ai furti delle auto. Non lasciate il veicolo incustodito e chiamate immediatamente la polizia.

I delinquenti purtroppo se ne inventano una al minuto, per poter commettere il furto perfetto, ai danni dei poveri cittadini, ignari che al mondo possa esserci una cattiveria così spietata. Ormai non c’è più pudore, e questi individui senza morale, vanno contro tutto e tutti.

Se sono riusciti a rubare perfino la carrozzina a un disabile, c’è realmente poca speranza. Il problema è che con queste azioni, le persone diventano ogni giorno sempre più chiuse e sempre più sospettose, sigillando il “cuore” in un cassetto.

L’ultima trovata, cioè la tattica del gatto, sta facendo preoccupare molto gli automobilisti. Ci sono due cose che dovrete fare, non lasciare il vostro veicolo incustodito e chiamare la polizia immediatamente.

I trucchi per cercare di affrontare al meglio queste situazioni

Prima di svelarvi che cosa si sono inventati questa volta i delinquenti, volevamo rilasciarvi qualche suggerimento, in modo da poter cercare (per quanto sia possibile) di affrontare al meglio queste situazioni. Purtroppo gli automobilisti devono essere consapevoli del fatto che, oggi giorno questo genere di truffe stanno aumentando sempre più, quindi devono essere pronti a qualunque scenario.

Analizzate bene la situazione, mantenete la calma e soprattutto cercate sempre una soluzione che non vi metta in pericolo. Non seguite nessuno, anche se si tratta di un bambino che vi chiede di portarlo a casa (truffa ormai nota), bensì tutelatevi, prestandogli soccorso ovviamente ma chiamando immediatamente le forze dell’ordine, saranno loro a gestire la soluzione. Se scendete dall’auto, chiudete sempre il veicolo e non lasciate nulla di incustodito. Fate immediatamente la denuncia qualora aveste subito un furto. Il malcapitato di cui vi parleremo a breve, ha potuto recuperare i suoi oggetti proprio per la sua tempestività con cui ha comunicato con la polizia.

Una nuova truffa che potrebbe colpire molte persone

La gente è stufa di dover vivere sempre in maniera sospettosa e ha praticamente lo stesso sguardo arrabbiato del nostro gatto in apertura, il quale non è per nulla felice di essere stato messo in mezzo. Cos’è successo vi starete chiedendo? La nuova truffa, messa in atto dai ladri è quella di urlare a un guidatore di aver investito un gatto, il quale, preso dal panico uscirà immediatamente dal veicolo. È successo al povero Stash dei The Kolors, il quale non c’ha pensato un attimo a prestare soccorso all’animale.

Peccato che in realtà il cantante non aveva investito nessuno, avendo però lasciato l’auto aperta, i delinquenti in pochi secondi gli hanno portato via il suo zaino contenente svariati oggetti di valore. Fortunatamente Stash non solo ha preso subito il numero di targa dei balordi ma ha anche presentato immediatamente denuncia. La polizia è così riuscita non solo ad arrestare i ladri ma anche a restituire la refurtiva intatta al cantante. Questa volta è andata bene, ma purtroppo non sempre c’è il lieto fine, per questo vi suggeriamo di fare sempre molta attenzione, conservando però il vostro buon cuore.