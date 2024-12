Cinture di sicurezza, prima di acquistare un’auto leggi bene l’etichetta | Ti salvi da una cantonata che vale migliaia di euro

La cintura di sicurezza è utile in tutti i sensi e se leggete bene l’etichetta vi potrà salvare dall’acquistare una cantonata molto costosa.

Quando si ha la necessità di acquistare un’automobile, il cliente, in base al proprio budget e al proprio pensiero in merito, dovrà decidere se acquistarla nuova o usata. Nel primo caso dunque, il problema principale sarà quello di scegliere il modello, in base alle caratteristiche ricercate.

Nel secondo caso invece, saranno molteplici gli aspetti da valutare: gli anni di immatricolazione, lo stato del motore, il numero di proprietari avuti e così via. Chi ha la fortuna di trovare un’occasione, l’auto usata è una soluzione ideale per chi ha urgenza e pochi soldi a disposizione.

Chi è stato sfortunato di beccare una cantonata invece, dopo poco purtroppo si è ritrovato punto e a capo. Per questo motivo, fareste meglio a prendere la cintura di sicurezza e la sua etichetta come punto di riferimento. Ecco di cosa parliamo.

Il pericolo di acquistare un’auto usata fasulla

L’auto usata, per quanto adesso ci sono più tutele per il cittadino rispetto a una volta, può celare comunque una realtà differente da quella che vi è stata prefissata. Quando acquistate da un privato, il pericolo di ricevere una fregatura è più alta, rispetto all’acquista in una concessionaria, dove i controlli sono molteplici.

A ogni modo, verificate diversi fattori prima di acquistare un veicolo di proprietà altrui, fate dei controlli e delle ricerche per conto vostro, visionate gli interni, se sono troppo consumati è palese intuire come gli anni dell’auto siano superiori rispetto a quelli che vi hanno indicato.

Il mistero della cintura di sicurezza

Prima di acquistare un’auto usata, come dicevamo prima, ci sono svariati fattori da tenere in considerazione per evitare una cantonata da svariate migliaia di euro. Tra questi controlli, la cintura di sicurezza dell’auto è un accessorio importantissimo da visionare, per scoprire la storia dell’auto. Tiratela fino al fondo e osservatela nel dettaglio. Se il motorino fa fatica a riavvolgersi di nuovo, vuol dire che l’auto ha svariati anni, così come segni di usura o cambio di colore della stessa, dovrebbero farvi sospettare.

Inoltre, verificate l’etichetta se i dati sono gli stessi di quando l’auto è stata immatricolata, se sono diversi vuol dire che il conducente di prima l’ha dovuta cambiare, magari per un incidente, così come i segni di fango nella stessa, potrebbero significare che la 4 ruote ha subito un’alluvione e ancora, micro taglietti, potrebbero essere sinonimo di sinistro. Per questo motivo dovreste fare attenzione a tutto questo e molto di più, prima di firmare.