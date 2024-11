GPDA – FIA: la risposta alla questione condotta piloti

I piloti rispondono alla FIA sulla questione delle parolacce via radio: bisogna che vengano considerati adulti

Come é noto, la FIA ha introdotto la possibilitá di multe per tutti i piloti che dicono parolacce in conferenza stampa, via radio o in qualunque altra occasione. I piloti hanno risposto, dopo le recenti polemiche per le multe a Max Verstappen e Charles Leclerc. In particolare, il monegasco é stato multato 10.000€ per aver detto delle parolacce nel corso della conferenza post GP del Messico.

L’associazione dei piloti di Formula 1 capitanata da George Russell ha reso nota una dichiarazione collettiva dei suoi membri. Il messaggio principale é che, sebbene i piloti accettino di rispettare la decisione presa, é bene che i piloti vengano trattati da adulti. Le parolacce dette in modo casuale, come si potrebbe fare per descrivere il cattivo tempo o una qualunque situazione di cattivitá, sono ben diverse da quelle dette per insultare qualcuno.

Un altro punto importante della dichiarazione riguarda la trasparenza delle ammende riscosse. I piloti ritengono che i soldi derivanti dalle multe non vengano utilizzati in modo corretto, non si conosce infatti dove queste multe vengano allocate e dove i fondi vengono spesi. In questo senso, si chiede una collaborazione piú costruttiva tra piloti e FIA al fine di valorizzare al meglio questo sport.

Well, if it isn’t our four 2025 newcomers together in São Paulo… #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/1joCNzAMbj — Formula 1 (@F1) November 7, 2024

I passaggi importanti della dichiarazione…

“Come in ogni sport, i competitor devono obbedire alle decisioni degli arbitri, che gli piacciano o meno, che siano d’accordo o meno. Così funziona lo sport. I piloti non agiscono in maniera diversa, e lo capiscono pienamente. I nostri membri sono piloti professionisti, che corrono in Formula 1, la massima categoria del motorsport internazionale. Sono gladiatori e ogni weekend di gara danno spettacolo agli appassionati“, scrive la GPDA.

“La GPDA ha, in innumerevoli occasioni, espresso il suo parere che le multe pecuniarie dei piloti non sono appropriate per il nostro sport. Negli ultimi 3 anni, abbiamo chiesto al presidente della FIA di condividere i dettagli e la strategia su come vengono assegnate le sanzioni finanziarie della FIA e dove vengono spesi i fondi”, si legge poi.

“Abbiamo anche relazionato le nostre preoccupazioni circa l’immagine negativa che le ammende finanziarie portano allo sport. Chiediamo ancora una volta al Presidente della FIA di garantire la trasparenza finanziaria e un dialogo diretto e aperto con noi. Tutti gli stakeholder (FIA, F1, i Team e il GPDA) dovrebbero determinare congiuntamente come e dove viene speso il denaro a beneficio del nostro sport”.