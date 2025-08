GP Ungheria, FP2: Norris ancora davanti, Leclerc c’è

GP Ungheria FP2: cambia la sessione ma non lo scenario all’Hungaroring, dove il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 sta confermando il dominio McLaren. Dopo il primo turno, anche nelle FP2 è stato Lando Norris a siglare il miglior tempo, mantenendo salda la leadership e i favori del pronostico per il prosieguo del weekend.

Il britannico ha fermato il cronometro sull’1:15.624, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri, staccato di +0.291. La doppietta del team di Woking ribadisce il grande stato di forma delle monoposto papaya su un tracciato tecnico come quello ungherese, dove il carico aerodinamico fa la differenza.

Segnali incoraggianti arrivano comunque dalla Ferrari: Charles Leclerc ha chiuso terzo con un ritardo di +0.399, replicando la posizione del mattino e mostrando una buona competitività anche nel passo gara. Il monegasco ha lavorato con costanza nelle simulazioni long run, lasciando ben sperare in ottica strategica.

Dietro ai primi tre si sono inserite le due Aston Martin, con Lance Stroll quarto (+0.495) e Fernando Alonso subito alle sue spalle (+0.609). Una prestazione sorprendente per il team britannico, che sembrava in crisi nelle ultime uscite e invece ha trovato un set-up efficace sull’Hungaroring.

Più indietro Lewis Hamilton è sesto (+0.705) e ha lamentato qualche problema di bilanciamento, mentre George Russell ha concluso settimo con un distacco di +0.793. Da segnalare anche il decimo posto di Andrea Kimi Antonelli, che ha chiuso con un ritardo di +0.896, continuando il suo apprendistato in Classe regina del Motorsport con costanza e pochi errori.

Lewis ️ “The race runs showed higher tyre degradation than we’ve seen at recent events, so we’ve got some work to do overnight. There’s plenty of data to analyse, and I’m looking forward to getting back on track tomorrow.”

