GP Turchia, Verstappen soddisfatto: “Oggi Valtteri più veloce di noi”

Verstappen esce soddisfatto dalla gara di Turchia, portando a casa un podio che vale la testa del campionato

Max Verstappen conferma la posizione di partenza chiudendo soddisfatto al secondo posto il GP di Turchia. Per il pilota Red Bull la gioia di ritornare in testa al campionato dopo che la rimonta di Lewis Hamilton non è andata oltre alla quinta posizione. Con 262.5 punti ora il divario con il pilota Mercedes si attesa a 7 punti, il risicato distacco tra i punti di una vittoria e quelli di un secondo posto.

“Sì, non era semplice quest’oggi”, dichiara Verstappen nel post gara. “La pista era molto scivolosa, c’era olio sull’asfalto. Abbiamo dovuto gestire le gomme per l’intera durata della gara senza spingere al limite. Mi è sembrato che Valtteri avesse un miglior passo e anche una gestione degli pneumatici migliore rispetto a noi. Sono comunque felice di aver concluso al secondo posto in queste condizioni; è molto semplice commettere un errore e perdere posizioni, quindi nel complesso sono molto contento.”

Non sembra esser stata una gara troppo interessante per il pilota olandese… “La cosa più difficile nel Gran Premio? Stare sveglio! (scherza ndr.) Ho pensato solamente a gestire le gomme per arrivare al termine dello stint. Sono contento di essere salito sul podio.”

DUELLO RINNOVATO AD AUSTIN

Se oggi non c’è stato un duello serrato con il rivale Hamilton, Verstappen confida di ritrovarsi in lotta già dal prossimo Gran Premio: “E’ stata una battaglia ravvicinata per tutto l’anno e sono certo che anche ad Austin sarà una dura battaglia con Mercedes. Per questo dobbiamo continuare a spingere e cercare di progredire. Certamente credo che sino a questo punto questa stagione sia stata entusiasmante.”