FORMULA 1 LIVE – GP Stiria: la gara in diretta streaming

FORMULA 1 LIVE, GP DI STIRIA LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DAL RED BULL RING IN DIRETTA!

Mancano davvero poche ore alla partenza del Gran Premio di Stiria, seconda tappa del mondiale di Formula 1. Inginocchiamoci davanti alla pole di un bravissimo Lewis Hamilton, diventato ormai “il re della pioggia“. Sicuramente le previsioni hanno mischiato le carte in tavola con una top ten anomala, ma che ha comunque mostrato le qualità di molti giovani piloti. Peccato per le due Ferrari, costrette a partire, molto indietro; tutti però sappiamo, che il Red Bull Ring, non ha mai deluso a livello di spettacolo.









La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD dalle ore 15.10, ma se non volete perdervi nemmeno un minuto della diretta, lo staff di F1World seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 14:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, della seconda gara del 2020: il GP di Stiria è live su F1World, con aggiornamenti in diretta della gara da Spielberg.

