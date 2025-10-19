GP Stati Uniti, Verstappen: “difficile col vento, ma è andata bene”

Max Verstappen conquista la pole position al GP degli Stati Uniti

Max Verstappen ottiene la pole position al GP degli Stati Uniti. Un weekend perfetto quello del pilota olandese. Dopo la partenza in pole e la conseguente vittoria nella sprint, scatterà davanti a tutti nella gara di domenica. Il campione del mondo in carica segna un primo tentativo che gli vale la pole provvisoria. Un giro che si rivela perfetto e rimane imbattuto, valendogli la prima posizione in griglia. Alle sue spalle partiranno Lando Norris, in seconda posizione, e Charles Leclerc, terzo. Per il quattro volte iridato è una buona occasione per provare ad accorciare le distanze dal leader del mondiale, Oscar Piastri, che partirà dalla sesta posizione.

HE’S DONE IT AGAIN! MAX IS ON POLE POSITION IN AUSTIN! #F1 || @Max33Verstappen pic.twitter.com/7fqTwJSbCj — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 18, 2025

un sabato perfetto

Verstappen conquista la prima posizione nella griglia di partenza del GP degli Stati Uniti. Un giro perfetto che gli vale la prima fila senza rendere necessario un ultimo tentativo, reso impossibile a causa di un errore di calcolo che gli ha fatto prendere bandiera. “È andata bene. La monoposto è forte in ogni settore e mettere insieme il giro in questa pista è complicato. Fa caldo e il vento è molto forte e può condizionare il primo settore in quanto avere il vento dietro è una sfida. Il primo settore nel Q3 è stato buono, purtroppo sono uscito fuori nell’ultimo tentativo e c’è stato caos per il giro di lancio ma per fortuna non c’è stato bisogno”, ha dichiarato l’olandese.

Un sabato perfetto quello vissuto dal pilota ventottenne. Dopo essersi portato a casa la vittoria nella sprint, ottiene anche la pole per la gara della domenica. Le condizioni rispetto a ieri si sono evolute in quanto il vento era più forte, ha spiegato il quattro volte iridato. “È stato complicato per il vento. Era più forte rispetto a ieri e soffiava da dietro in tutte le S che in questa pista causa perdita nel carico aerodinamico in quanto la monoposto oscilla di più”, ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche.

Ilaria Atzeni