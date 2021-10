GP Stati Uniti, Mercedes: “abbiamo una buona macchina”

Per correre il diciassettesimo appuntamento stagionale, la Formula 1 è volata fino in America. E’ sul tracciato di Austin, in Texas, che riprenderà la lotta al mondiale tra i due protagonisti più attesi: Sir Lewis Hamilton e Max Verstappen. In Turchia, durante l’ultimo GP, il pilota olandese è riuscito nell’impresa di riprendersi la leadership del campionato, saprà difendere quella posizione dal sette volte Campione del Mondo?

Il weekend è iniziato con la consueta attività in pista del venerdì. I team e i piloti hanno sfruttato al meglio le due sessioni di porve libere per riprendere confidenza con il tracciato e le temperature. Durante le FP1 e le FP2 hanno provato soluzioni diverse in vista delle qualifiche e della gara di domenica. La Mercedes, ancora una volta, è partita bene: dando prova della sua forza. Infatti la prima sessione di prove si è conclusa con entrambe le vetture del team tedesco al comando. La vetta della classifica l’ha conquistata Bottas, mettendosi alle spalle il compagno di squadra per soli 45 millesimi e la Red Bull di Verstappen a quasi un secondo.

Durante la seconda sessione di prove libere, la Mercedes ha provato nuove configurazioni che sembrano non aver funzionato al meglio. Il team ha registatrato una differenza di prestazione tra la mattina e il pomeriggio, duvuta in parte anche al cambiamento di temperatura che non ha complicato il lavoro sulle mescole Pirelli. Al termine della giornata, Hamilton e Bottas hanno riassunto la giornata di lavoro spiegando le loro impressioni. I due si sono detti abbastanza soddisfatti perchè sanno che la Mercedes è una buona macchina e c’è ancora margine di miglioramento prima delle qualifiche.

From ‘big advantage’ to ‘closer than ever’, #FP2‘s top 10 were covered by just over a second 😮

Track limits and race pace were the talk of second practice, but it looks like we’re in for a tight fight on Sunday 🥊

This weekend just flew wide open 🤩 #USGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/iPksvH1swH

— PETRONAS Motorsports (@PET_Motorsports) October 22, 2021