GP Stati Uniti, la Ferrari torna in pole con Leclerc

Ad Austin sarà una Rossa a scattare dalla prima casella: il monegasco la spunta sui rivali della Mercedes e della McLaren

Charles Leclerc partirà in pole position per il Gran Premio degli Stati Uniti di domani. Non sono state delle qualifiche semplici, e soprattutto l’ultima fase è stata molto combattuta. Ma alla fine, la vettura numero 16 del monegasco è tornata in prima fila, grazie alla cancellazione del tempo di Verstappen. Ad Austin si disputa il quinto weekend di Sprint Race della stagione, e quindi per oggi l’azione sarà concentrata per la mini gara. Ma è domani che si disputerà la gara che conta. E Leclerc scatterà dalla prima casella.

“Come team penso che abbiamo fatto un grande lavoro.” ha dichiarato il monegasco, alla fine delle qualifiche. “Sappiamo che nel weekend di sprint è più importante che mai avere delle buone prove libere. E in questo ce l’abbiamo fatta. Siamo partiti con delle forti basi, grazie al lavoro dei ragazzi in fabbrica. La monoposto fin da subito ha dato buone sensazioni. Io mi sono sentito bene. Sono stato contento lungo tutte le qualifiche“.

LECLERC IN POLE NEGLI STATI UNITI: “IL LAVORO IN FABBRICA E DELLE BUONE PROVE LIBERE”

“L’ultimo giro ho fatto qualche errorino qua e là. Ma credo che non sia stato semplice per nessuno. Quindi sono molto contento. Partiremo in pole domenica“. La gara sarà lunga e complicata, quindi non sempre partire dalla pole position può essere una garanzia di vittoria. “Ovviamente in Formula 1 è sempre complicato.” afferma Leclerc. “Ma certamente è meglio partire davanti piuttosto che dietro. Sono davvero contento. Adoro questa pista e l’atmosfera che si respira.” ha concluso.