GP Stati Uniti: la conferenza stampa dei top team

La conferenza stampa del GP degli Stati Uniti vede come protagonisti dei top team Sainz, Perez e Hamilton: che aspettative hanno per questa gara?

Nonostante l’iridato sia stato già assegnato a Max Verstappen in Giappone, questo finale di stagione ha ancora tanto da raccontare. Dopo anni di supremazia Mercedes, a Red Bull per aggiudicarsi il Costruttori basta un piazzamento in terza e quarta posizione della sua line up. Inoltre gli occhi sono sempre puntati sulla questione scottante del budget cap. Ne avranno discusso anche i piloti nella conferenza stampa per il GP degli Stati Uniti?

Apre le danze Carlos Sainz

Lo spagnolo della Ferrari analizza il titolo ottenuto dall’olandese volante affermando: “Fare ulteriori elogi a Verstappen sarebbe superfluo. Non c’è dubbio sul fatto che sia stato bravo e le sue prestazioni lo dimostrano, infatti sono state notevoli ed è riuscito a ottenere l’iridato, anche dopo un paio di ritiri a inizio stagione. Max e Red Bull stati forti in aree in cui noi purtroppo non lo siamo stati, perciò l’ha meritato. Rispetto a quando era in Toro Rosso è cresciuto notevolmente, evolvendosi in tanti aspetti. Gli vanno riconosciuti i meriti e la sua monoposto è veramente competitiva”.

Il madrileno prosegue la sua analisi, snodandosi tra ciò che potrà ottenere ad Austin e il piazzamento nella classifica piloti. “Podio qui ad Austin? La vettura è competitiva ovunque, anche se in gara la Red Bull ultimamente ne ha di più. Qui proveremo le mescole del 2023 e questo ci potrà aiutare a capire come migliorare questo aspetto nella prossima stagione. Per quel che riguarda la classifica piloti, il quarto o quinto posto a me non cambia nulla, piuttosto preferirei vincere una gara da qui a fine anno”.

La migliore gara di Perez?

Il messicano della Red Bull spera di non avere malfunzionamenti al sistema idrico come lo scorso anno. Inoltre durante la conferenza stampa per il GP degli Stati Uniti svela qual è stata la sua migliore gara della stagione. “Spero innanzitutto di avere l’acqua stavolta e di ottenere un bel risultato. Gli ultimi risultati ottenuti fanno ben sperare, ma al tempo stesso ciò non vuol dire nulla, perché ogni volta si deve dimostrare di poter fare bene. Sarebbe fantastico vincere il Costruttori ad Austin, per consacrare la straordinaria stagione della Red Bull. La mia gara migliore? Il GP di Monaco è stato il più speciale di questa stagione”.

Hamilton lancia il guanto di sfida a Red Bull e coinvolge Ferrari

Lewis Hamilton non nasconde la gioia che prova per essere negli Stati Uniti, infatti ha dichiarato: “Sono sempre felice di essere qui. Nel 2007 mi sono divertito molto a Indianapolis, ma Austin è speciale, anche perché è tra i tracciati più nuovi e migliori. Qui tutto è diverso, e grazie a Liberty stiamo imparando molte cose. In un circuito simile, la nostra monoposto funziona bene, e anche se non voglio creare troppe aspettative, so che le proveremo tutte”.

Il sette volte campione del mondo, conclude lanciando il guanto di sfida a Red Bull: “Come tornare a battere la Red Bull? Beh, siamo umani anche noi in Mercedes e commettiamo errori. Ma disponiamo di un grande leader, tanti appassionati e una salda comunicazione. Toto è un leader capace di portare le persone a vivere bene il loro privato. Questa sua peculiarità di saper “elevare il prossimo”, spinge a far crescere la voglia di far parte del team. Spero che presto torneremo a battere la Red Bull e mi auguro che nella lotta ci sia anche Ferrari, che dispone di tanta forza ed esperienza. Comunque ci sono anche altre squadre che hanno dimostrato di avere un bel potenziale”.