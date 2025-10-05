GP Singapore, Verstappen: “è il massimo che potevamo ottenere”

Max Verstappen conquista la seconda posizione al GP di Singapore

Max Verstappen chiude in seconda posizione al GP di Singapore. A trionfare a Marina Bay è stato George Russell, autore di una gara dominata, mentre a completare il podio troviamo Lando Norris. Negli ultimi giri, Verstappen ha dovuto contenere i continui attacchi del pilota britannico della McLaren, riuscendo a mantenere la posizione conquistata ieri nelle qualifiche. Un risultato che consente al pilota olandese di ridurre a 63 punti il distacco con il leader del campionato piloti, Oscar Piastri, guadagnano 6 punti e mantenendo aperta la lotta al mondiale a sei gare dalla fine del campionato.

Le dichiarazioni di Verstappen nel post gara

Max Verstappen si aggiudica il secondo posto a Singapore. Il quattro volte iridato è partito con le gomme soft per tentare il sorpasso su Russell. “La pista si era appena asciugata e abbiamo pensato di puntare a qualcosa di diverso dovendo partire dal lato sporco. In quanto, normalmente, se prendi la posizione in curva 1 poi riesci a rimanere là. Ci abbiamo provato ma non ha funzionato”, ha dichiarato il pilota olandese nell’intervista post gara.

Il campione della Red Bull ha vissuto una gara complicata, con il primo stint sulle gomme soft che non è andato com’è previsto. Dopo il passaggio alle gomme dure, l’olandese ha dovuto difendersi dai continui attacchi di Norris negli ultimi 30 giri, riuscito in un momento ad attaccarsi ma senza riuscire a completare il sorpasso su Verstappen. “Nel primo stint abbiamo pensato a sopravvivere con le gomme per riuscire a far funzionare la strategia. Successivamente la gara è risultata più complicata di quello che sperassi per diversi motivi e dobbiamo capire perché si sono verificate certe cose. Ma anche se avessi avuto più passo, sarebbe stato complicato superare qui a me no che non fosse successo qualcosa di pazzo. Dunque è il risultato migliore che potevamo ottenere”, ha concluso Verstappen l’intervista.

Ilaria Atzeni