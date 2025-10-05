GP Singapore, Norris: "Passo molto forte. Peccato..."

Lando Norris conclude al 3° posto il GP Singapore, alle spalle del vincitore George Russell e di Max Verstappen. Tensione a inizio gara, tra le McLaren

Il GP Singapore è stato teatro di un primo colpo di scena, nella lotta per il Campionato Piloti tra Lando Norris e Oscar Piastri. Il pilota britannico, ha voluto mostrare gli artigli contro il compagno di squadra, e leader della classifica iridata: una ruotata tra i due, praticamente appena si sono spenti i semafori.

Lando Norris ha concluso in terza posizione, mentre Oscar Piastri è quarto. Non un bel bottino di punti per il pilota britannico. Ma per la prima volta, forse è riuscito a mettere sotto pressione il compagno di squadra, che non si aspettava una manovra così aggressiva. Ma si sa, che quando c’è in ballo il titolo di Campione del Mondo, queste sono situazioni che possono accadere…

La gara di Lando Norris, una volta che si è lasciato alle spalle Oscar Piastri, è stata pressoché tutta incentrata sulla sua lotta con Max Verstappen. Il pilota olandese, che quasi quasi tenta di intromettersi nella lotta tra i due, e magari “scippare” il titolo che finora è sembrato (e sembra) al sicuro nelle mani di uno dei due “Papaya Boys”.

McLaren grande passo, ma non abbastanza per superare Max

La MCL39 ha mostrato una grande competitiva, molto solida dall’inizio alla fine, con Lando Norris che ha corso quasi sempre negli scarichi della Red Bull del rivale plurititolato. Max Verstappen ha come sempre tirato fuori il suo talento, nonostante una vettura che oggi, non si è mostrata in perfetta forma, e con qualche problema. Tanto che, Max si è preso qualche rischio, per fortuna senza danni.

Lando Norris ha in qualche occasione, tentato di superare Max, ma senza riuscirci. Poi, l’inglese arrendendosi al talento di Max, ha preferito concentrarsi sul portare a termine la gara, senza tanti rischi, considerando che Marina Bay è un circuito cittadino, ed è molto facile commettere errori, che possono rivelarsi “fatali”.

Tuttavia, con il risultato di oggi, Lando Norris e Oscar Piastri, hanno permesso alla McLaren di vincere il Titolo Costruttori di Formula 1, per la decima volta nella sua storia, e con sei gare d’anticipo.

Ora, per Lando Norris arriveranno altri appuntamenti, che possono diventare importanti per la lotta iridata.

Lando: “Felicissimo per McLaren”

“Non troppo male, potrei quasi ripartire. È stata una gara difficile, ed ero concentrato a non commettere errori. Ma nemmeno Max ne ha fatti,” le prime parole di Lando Norris, alle prime domande di Jenson Button nel dopo GP Singapore.

“Ho avuto qualche possibilità, ma è stato preso un rischio esagerato, per cui non abbiamo potuto superare. È stato un peccato, perché il nostro passo era molto forte. Mi sarebbe piaciuto prendere George e metterlo un po’ sotto pressione. Però sono contento,” ha poi aggiunto, parlando della sfida con Max Verstappen.

“Ho recuperato delle posizioni oggi, come team abbiamo vinto ancora una volta i Costruttori, motivo per cui sono felicissimo”.

Tornando a parlare della gara, si è visto che Lando Norris si era avvicinato molto a Max Verstappen alla curva 3, così come è successo alla partenza sempre in quel punto, nello scontro con Oscar Piastri.

“La curva 3? Al primo giro, la pista era ancora scivolosa e bagnata in alcuni punti. Però, queste sono le corse. Mi sono messo all’interno, c’è stata una piccola collisione. Tutt’al più, credo che sia stata una battaglia bella. Avrei potuto lottare di più e avere più possibilità di superare. Ma penso di aver dato tutto, perciò sono contento,” ha così concluso Lando Norris.