GP Singapore, Ricciardo: “Ne avevamo bisogno”

Quella di Singapore è una domenica da incorniciare per Daniel Ricciardo, autore di un GP in sordina che però lo ha visto concludere in top five

McLaren lascia Singapore con un doppio sorriso perchè, oltre a Lando Norris che ha concluso la gara ai piedi del podio, può festeggiare anche il quinto posto di Daniel Ricciardo, protagonista di un’ottima rimonta che al via del GP lo ha visto recuperare dalla sedicesima posizione. L’australiano ha conquistato così il suo miglior risultato stagionale: “Avevamo bisogno di questo risultato e, anche se non vedo l’ora di andare in Giappone, voglio godermi questa gara“. The Honey Badger ha ritrovato un piazzamento nei primi cinque che gli mancava da parecchio tempo: “Con questo risultato mi sento molto bene. Credo che la mia ultima top five risalga a un anno fa, in Arabia Saudita. Quest’anno non ne avevo ancora ottenuta una, ma sappiamo com’è andata la stagione“.

The #SingaporeGP 🤝 The Honey Badger. 🍯🦡 Top 10 finish. 💪

11 places gained. ⬆️

Double points in the bag! 🎒 pic.twitter.com/fvrpJBTGus — McLaren (@McLarenF1) October 2, 2022

Ricciardo: “Fatto le scelte giuste”

Il team di Woking lascia il circuito di Marina Bay con 22 punti che, sommati al doppio zero di Ocon e Alonso, gli permette di superare Alpine al quarto posto della classifica Costruttori. Un risultato figlio soprattutto di una buona strategia: “Per quanto sembrasse allettante montare le slick prima della Safety Car, non era la scelta corretta. Abbiamo quindi aspettato il momento giusto. Poi con l’incidente di Tsunoda abbiamo potuto effettuare un pit-stop gratuito“, ha detto Ricciardo. Con il quinto posto ottenuto oggi, il pilota australiano interrompe un digiuno che durava dal Gran Premio di Francia: “È stata una buona giornata per noi. Finalmente siamo tornati nei punti, il che è molto importante per la squadra”.