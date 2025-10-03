GP Singapore FP2: Piastri davanti a Hadjar e Verstappen

GP Singapore, FP2: sessione segnata da incidenti, Piastri al comando davanti a Hadjar e Verstappen. Quinto Norris, Ferrari in nona e decima

Oscar Piastri ha siglato il miglior tempo nelle FP2 del GP di Singapore. Alle sue spalle si sono piazzati Isack Hadjar con la Racing Bull e Max Verstappen con la Red Bull. Quinto tempo per Lando Norris, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton non sono andate oltre il nono e il decimo posto.

A causa dei due incidenti, che hanno temporaneamente interrotto la sessione, le prove non hanno fornito indicazioni chiare sui long run dei piloti, i quali hanno sfruttato solo i minuti finali per concentrarsi sulla simulazione di qualifica. Per far fronte alle temperature estreme, la FIA ha imposto ai team l’installazione a bordo di un sistema di raffreddamento. I piloti possono scegliere di indossare un giubbotto refrigerante. In caso contrario, la vettura dovrà comunque portare a bordo una zavorra aggiuntiva di mezzo chilo.

Doppia interruzione delle seconde prove libere: incidenti per Russell e Lawson

A mezz’ora dalla fine, la sessione è stata sospesa con la bandiera rossa. Infatti, George Russell ha perso il controllo della monoposto ed è finito contro le barriere, riportando danni all’ala anteriore e una foratura alla gomma anteriore destra. Le prove si sono concluse così per il britannico dopo appena sei giri.

Alla ripartenza, la maggior parte dei piloti è tornata in pista con gomme soft alla ricerca della prestazione migliore. Ma, poco dopo, la sessione è stata nuovamente interrotta dalla bandiera rossa. Liam Lawson, in sovrasterzo, ha primo urtato il muro con il posteriore e poi con l’anteriore destra. In questo modo, chi era uscito con le gomme soft non ha potuto sfruttare il set per poter migliorare i propri tempi.

Piastri chiude al comando, Hadjar sorprende e Verstappen segue. Ferrari in difficoltà: solo nona e decima

Le prove libere non hanno dato modo di valutare il passo, e negli ultimi dieci minuti finali i piloti si sono concentrati sulla simulazione di qualifica. Dopo aver chiuso in testa le FP1, Fernando Alonso è stato il primo a firmare il miglior tempo, subito però superato da Max Verstappen per appena 20 millesimi. La risposta del leader della classifica, Oscar Piastri, non si è fatta attendere: il giovane pilota ha stampato un tempo di 1:30: 714.

Nel finale, Isack Hadjar ha realizzato un ottimo tempo, piazzandosi in seconda posizione. Durante i suoi tentativi, Lewis Hamilton ha toccato il muro, ma senza riportare danni alla vettura. Negli ultimi minuti ha provato a migliorare i suoi parziali, ma è stato costretto ad alzare il piede dopo aver superato la bandiera a scacchi. Il compagno di squadra, Charles Leclerc, non è riuscito a migliorare il suo tempo – ottenuto, ,come quello di Hamilton, su gomme medie – ed è apparso visibilmente nervoso e poco soddisfatto della vettura.

Leclerc sotto investigazione per “unsafe release”

Charles Leclerc è finito sotto investigazione per aver urtato la vettura di Lando Norris all’uscita dei box. Entrambi i piloti stavano per immettersi sulla pit lane quando Leclerc ha colpito Norris, costringendolo a rientrare subito ai box per sostituire l’ala anteriore danneggiata. L’incidente sarebbe nato da un incomprensione tra Leclerc e il capomeccanico Alessandro Fusaro: il pilota della Ferrari avrebbe, infatti, frainteso l’indicazione di fermarsi. È molto probabile che il monegasco possa incorrere in una penalità.

I risultati e la classifica dei tempi delle FP2 del GP di Singapore

O. Piastri (McLaren) 1:30.714 I. Hadjar (Racing Bulls) 1:30.846 +0.132 19 M. Verstappen (Red Bull) 1:30.857 +0.143 19 F. Alonso (Aston Martin) 1:30.877 +0.163 L. Norris (McLaren) 1:31.197 +0.483 18 L. Stroll (Aston Martin) 1:31.222 +0.508 18 E. Ocon (Haas) 1:31.298 +0.584 19 C. Sainz (Williams) 1:31.299 +0.585 20 C. Leclerc (Ferrari) 1:31.466 +0.752 18 L. Hamilton (Ferrari) 1:31.491 +0.777 17 Y. Tsunoda (Red Bull) 1:31.708 +0.994 18 O. Bearman (Haas) 1:31.711 +0.997 18 A. Albon (Williams) 1:32.060 +1.346 19 N. Hülkenberg (Kick Sauber) 1:32.069 +1.355 19 G. Bortoleto (Kick Sauber) 1:32.319 +1.605 19 P. Gasly (Alpine) 1:32.458 +1.744 20 L. Lawson (Racing Bulls) 1:32.645 +1.931 10 K. Antonelli (Mercedes) 1:32.719 +2.005 18 F. Colapinto (Alpine) 1:33.139 +2.425 20 G. Russell (Mercedes) 1:33.231 +2.517