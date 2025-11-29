GP Qatar, Norris: “Oscar bel giro. Ma, vediamo cosa posso fare”

Le qualifiche del GP Qatar, vedono Lando Norris, leader della classifica, in seconda posizione, in mezzo agli due contendenti iridati

La sfida per il Titolo iridato piloti, si fa sempre più interessante, che vede Lando Norris contro Max Verstappen e Oscar Piastri. Le qualifiche del GP Qatar, si concludono con Lando Norris, leader della classifica, in seconda posizione. Il pilota inglese, sarà praticamente a sandwich tra gli altri due contendenti.

Prima fila tutta McLaren, con la lotta che si fa sempre più intensa tra i due alfieri. Domani, ci si gioca il primo match point, con Lando Norris favorito: per vincere il Titolo, il pilota inglese dovrà vincere la gara. Per farlo, dovrà battere il compagno di squadra, che partirà dalla pole position, e stare attento a Max Verstappen. L’olandese, infatti dalla sua terza casella cercherà il tutto e per tutto, per avere ancora una speranza iridata.

Non sarà affatto semplice, con Lando Norris che non dovrà commettere errori. Cosa che è successo nelle qualifiche, e nella fase più decisiva, ovvero in Q3. Al primo tentativo, il pilota della McLaren riesce a prendere la pole provvisoria, ma all’ultimo commette un piccolo errore in uscita da curva 2. Giro inevitabilmente compromesso, e la decisione di abortirlo. Tuttavia, ha conquistato la prima fila, e da lì domani partirà la caccia verso quell’obiettivo: diventare Campione del Mondo. Ce la farà? Lo scopriremo…

Le parole di Lando

Al termine delle qualifiche del GP Qatar, Lando Norris prende parte alle interviste di rito. Ai microfoni ha commentato quanto avvenuto durante la sessione, e in particolare l’errore: “Ho avuto un pochino di sottosterzo, rischiando di uscire di pista. Da lì, la decisione di abortire il giro. Un peccato, ma è andata così”.

“D’altra parte, Oscar ha fatto un bel giro. Sta guidando molto bene, in tutto il weekend, per cui non ho nulla da lamentarmi. Non ho fatto il giro, spero di fare meglio domani,” ha poi aggiunto, congratulandosi con Oscar Piastri.

Aspettando la gara di domani, sarà davvero interessante la sfida che si prospetta, e che vedono i tre rivali partire nelle prime posizioni. Il pensiero di Norris a riguardo: “Non si può mai sapere. I primi due, tre giri sono sempre un’opportunità per tutti. Dopodiché, credo che sarà una gara piuttosto lineare”.

“Se e dove attaccherò nei primi giri? Non ci ancora pensato, abbiamo appena finito le qualifiche. Ma vediamo, che cosa posso fare di meglio, rispetto a questa mattina. Sono comunque in una buona posizione, la macchina è andata bene, e io mi sono sentito meglio rispetto a ieri. I progressi ci sono, ma la gara è domani. Sarà lunga,” ha aggiunto il leader della classifica piloti, in conclusione.