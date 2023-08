GP Olanda, Red Bull: “Venerdì positivo, siamo fiduciosi”

C’è ancora del lavoro da fare, ma in casa Red Bull sono soddisfatti del venerdì di prove appena concluso; l’obiettivo domani è qualificarsi davanti a tutti

Si torna in pista sul circuito di Zandvoort che, dopo la pausa estiva, è pronto a ospitare la tappa dedicata al GP d’Olanda. Una meta che, guardando anche all’andamento del mondiale, si appresta a essere senz’altro sensazionale e ricca di colpi di scena. Sul circuito olandese, infatti, la Red Bull di Max Verstappen è chiamata a dare il meglio di sé per non deludere le aspettative della marea arancione accorsa da tutte le parti del mondo. Per il numero 33 il weekend sembra essere iniziato in modo promettente, anche se “c’è ancora qualcosa su cui lavorare“.

Verstappen ha chiuso la prima sessione di prove libere in prima posizione, mentre nel corso della sessione pomeridiana ha dovuto cedere il passo a Lando Norris. Sergio Perez, sul cui futuro aleggia un alone di mistero, non è andato oltre la quarta e settima posizione. Tanto nelle FP1 quanto nelle FP2, il pilota messicano ha mantenuto un distacco di poco meno di mezzo secondo dal compagno di squadra.

LE SENSAZIONI DEI PILOTI

Il padrone di casa del GP d’Olanda, al termine della prima giornata di prove, si è detto soddisfatto delle performance della monoposto. In casa Red Bull hanno testato cose diverse per avere una panoramica generale della vettura e l’olandese ha sottolineato come “ci siano ancora un paio di cose da mettere a punto, come il bilanciamento“. Nel complesso, però, la monoposto si è comportata bene, anche nei long run.

“La macchina ha molto potenziale, quindi speriamo di poter avere una buona giornata domani. Sono fiducioso che potremo essere davanti nelle qualifiche. Non vedo l’ora di tornare in macchina: è fantastico vedere tutto quell’arancione sulle tribune e in giro per la pista. Sento sicuramente il sostegno“, ha dichiarato Verstappen al termine delle sessioni di prove libere.

Anche per Perez il venerdì della Red Bull è stato positivo. Il pilota messicano ha evidenziato la compattezza dei tempi registrati dai vari piloti in pista e, come il compagno di squadra, ha lavorato su differenti aspetti della monoposto, per raccogliere quante più informazioni possibili. “Abbiamo potuto provare tutte le diverse mescole con il pieno di carburante“, ha sottolineato. “Il che aiuterà il team. Penso che la vettura sia competitiva, quindi non vedo l’ora che arrivi il weekend. Dobbiamo solo mantenere questo slancio per le qualifiche di domani e realizzare insieme il giro perfetto, qualificarci dove dovremmo e dimostrare il ritmo“.