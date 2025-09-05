GP Monza, Villeneuve frena i sogni Ferrari: “Troppo indietro”

Ferrari lontana dalla vetta a Monza secondo Jacques Villeneuve

Mentre il team di Maranello si prepara alla sua corsa più importante dell’anno, il campione del mondo di Formula 1 1997, Jacques Villeneuve, ha spento le speranze della Ferrari per Monza. L’ex campione ha espresso una valutazione severa sulle prestazioni in vista del Gran Premio d’Italia: crede che il consueto vantaggio casalingo non sarà sufficiente questo weekend. Parlando al podcast The F1 Show di Sky Sports F1, Villeneuve ha discusso le possibilità della Scuderia. “Normalmente hanno un motore speciale, una macchina speciale, ma non me lo aspetto quest’anno. Sono troppo indietro. La monoposto non funziona“.

La Ferrari arriva a Monza dopo un disastroso weekend in Olanda, iniziato con l’incidente di Lewis Hamilton, uscito di gara dopo essersi qualificato a un decimo dal compagno di squadra Charles Leclerc. La sua monoposto ha perso aderenza sulla vernice bagnata della celebre curva sopraelevata 3 di Zandvoort e, pur riuscendo a controllare lo scivolamento, non è riuscito ad evitare le barriere in uscita. In seguito, Leclerc è stato coinvolto in un contatto con Kimi Antonelli, che ha tentato un sorpasso all’Hugenholtz, ponendo fine alla sua gara al giro 40.

Questo è solo l’ultimo episodio di una stagione già complicata per la Scuderia di Maranello. Pur essendo seconda nel mondiale costruttori dietro alla McLaren, le prestazioni del team hanno mostrato evidenti difficoltà, portando Villeneuve a criticarla ulteriormente. “Di solito la macchina funziona. È li a lottare e poi a Monza arriva quel piccolo extra. Ma adesso quel piccolo extra non basterà“.

Charles Leclerc nel mirino di Villeneuve

Villeneuve ha poi rivolto la maggior parte delle sue osservazioni a Charles Leclerc. “Charles è frustrato perchè probabilmente sta iniziando a capire che non sarà mai campione del mondo. È andata male e sta andando sempre peggio. L’anno prossimo arriverà un nuovo set di regolamenti e di solito quello non è il momento migliore per la Ferrari, quindi è una situazione difficile per lui. È lì da molto tempo e la sua popolarità si sta un po’ esaurendo. Almeno Lewis può contare sul fatto di essere un pluricampione del mondo, quindi non importa se la sua fortuna si offusca un po’. Resterà comunque una grande celebrità globale, oltre la F1. Potranno anche finire secondi nel mondiale costruttori, ma in realtà sono la quarta potenza. Sono semplicemente fortunati che alla Red Bull ci sia un solo pilota a fare punti e lo stesso accade in Mercedes“.

Poche gare contano per la Ferrari quanto Monza. Alla corsa di casa, davanti a una tifoseria italiana appassionata, il team deve riuscire a dare il massimo. Anche se la livrea dedicata a Niki Lauda è un bellissimo tributo all’eredità della Scuderia, da sola non basterà a rendere questo weekend speciale per i tifosi.

