Esordio Rosso di Hamilton a Monza: “Sono sotto pressione”

Lewis Hamilton sente la pressione per la sua prima volta a Monza come pilota Ferrari

Lewis Hamilton ha dichiarato che sente la pressione all’avvicinarsi della sua prima volta al GP D’Italia, a Monza, come pilota Ferrari. Negli ultimi anni questo evento non è stato molto positivo per l’ex pilota Mercedes, pur considerando le cinque vittorie ottenute nel corso degli anni, il suo ultimo podio risale al 2019. È importante tenere in considerazione il fatto che il team italiano in questa stagione è ancora senza vittorie e il sette volte iridato, ad oggi, è stato superato dal compagno di squadra quasi tutta la stagione.

Per questo motivo i tifosi iniziano a essere diffidenti sulle prestazioni del quarantenne. Di conseguenza, Hamilton è consapevole di dover dimostrare qualcosa nel GP di casa del team, nonostante le cinque posizioni di penalità in griglia che dovrà scontare. “C’è un enorme pressione su di noi come team. In particolare su di me in quanto non ho avuto una buona stagione fino a ora”, ha dichiarato il pilota britannico.

Charles Leclerc ha preparato il compagno all’esperienza di Monza

Monza non sarà il primo GP di Hamilton in Italia come pilota Ferrari, in quanto a Maggio si è svolta Imola. Leclerc ha ritenuto però opportuno dire al compagno di squadra che sarebbe rimasto stupito dall’atmosfera che si respira nella città Lombarda. “Le nostre prime esperienze a Monza saranno diverse perché Lewis ha già vissuto tanti momenti incredibili”, ha affermato il pilota monegasco.

“Sono sicuro che rimarrà stupito da quanto sia speciale questa settimana, ma ha più esperienza rispetto a quanta ne avessi io alla mia prima volta. Ero appena arrivato da una Sauber e vincere Monza con la Ferrari è stato fantastico ma è successo tutto in una volta ed è stato folle”, ha raccontato il pilota ventisettenne. “Gli ho raccontato che questa settimana sarà folle e faticosa, ma piena di energia positiva. Di fatto non ti senti veramente stanco fino a quando non finisci la gara la domenica e questo è positivo. Abbiamo parlato di questo e penso sia entusiasta”.

Parlando delle prestazioni, il “Predestinato” non si sente molto ottimista, e vede improbabile una ripetizione delle vittorie ottenute nel 2019 e nel 2024. “Spero uno di noi vinca ma non penso che siamo i favoriti. Tutto però non è scontato, infondo l’energia e l’atmosfera qui sono molto speciali” conclude Leclerc.

