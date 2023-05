W14 versione B: a chi è ispirata?

La versione B della W14 è pronta per Monaco: i richiami alle sue dirette avversarie trapelano dalle recenti immagini

A poche ore dalla loro pubblicazione, le immagini della nuova monoposto Mercedes si sono diffuse a macchia d’olio tra i fan della Formula 1. La nuova W14 debutterà durante il Gran Premio di Monaco, nonostante il circuito più glamour del Campionato non sia il più adatto alla raccolta dati. Essendo un circuito cittadino, Montecarlo non ha rettilinei particolarmente veloci su cui analizzare l’aerodinamica in velocità di punta. Ricco di curve, si presta bene all’analisi del carico aerodinamico, ma il manto stradale irregolare costringe ad un settaggio più estremo e quindi molto specifico.

Doveva infatti fare la sua comparsa durante il Gran Premio di Imola, poi cancellato. Toto Wolff non si è lasciato intimorire dal cambiamento del calendario e ora la nuova W14 è pronta per i suoi piloti. Hamilton e Russell non hanno avuto vita facile all’inizio del Campionato. La monoposto si è mostrata complessa da guidare e incapace di sfidare i leader nella lotta per le vittorie. In cinque gare, i piloti della scuderia tedesca hanno ottenuto un solo podio. La necessità di studiare una nuova versione della monoposto, più stabile, semplice e veloce, era diventata impellente.

Addio “zero pod”!

La modifica più evidente che la nuova W14 sfoggerà a Monaco è l’abbandono del design “zero pod”. Si trattava di una novità introdotta nel 2022 dalla nuova W13, caratterizzata da delle pance laterali ridotte al minimo. Questo, tramite una macchinosa ridistribuzione dell’orchestra meccanica, avrebbe dovuto incollare la freccia d’argento al suolo. Porpoising, instabilità generale e difficoltà di gestione hanno portato all’abbandono del concetto del “zero pod” e la Mercedes si è guardata intorno.

La Red Bull e l’Aston Martin sono ad oggi le scuderie con le monoposto più performanti della griglia, piazzate in prima e seconda posizione in classifica costruttori. Le nuove pance della W14 somigliano a quelle della scuderia di Milton Keynes, ma saranno dotate di un canale interno in grado di favorire il flusso d’aria. Questo, e in particolare la parte superiore della nuova sagoma, richiamano però più la struttura della rivale britannica. Inoltre, la Mercedes mantiene la sospensione posteriore inalterata, anche questa pressoché uguale a quella della Aston Martin, mentre modifica il fondo e la problematica sospensione anteriore.

Wolff: “Non si tratterà del colpo magico. Non esistono”

Toto Wolff: “Stiamo introducendo i primi passi di una nuova direzione di sviluppo”. Il fine di questo nuovo concetto di Mercedes è avere una via di sviluppo più chiara per tornare a lottare per vittorie e titoli nel medio termine. Il 2023 sarà quindi un anno di transizione. L’obiettivo di questo week end, quindi, non è la rimonta del secolo. “Non si tratterà del colpo magico. Per quella che è la mia esperienza non esistono in questo sport. Speriamo che siano aggiornamenti in grado di dare ai piloti una piattaforma più stabile e prevedibile, sulla quale potremo successivamente costruire nelle settimane e nei mesi a venire”.

Elisabetta Bianco