GP Miami, Sprint Race: Piastri battuto ai box da Norris

GP Miami, Sprint Race: Piastri beffato dalla Safety Car, chiude secondo dietro a Norris

Nel weekend del GP di Miami, Oscar Piastri ha concluso la Sprint in seconda posizione, alle spalle di Lando Norris e davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Il leader del Mondiale ha subito preso la testa della corsa, superando Kimi Antonelli, che ha poi accusato l’australiano di averlo spinto fuori pista. Oscar ha mantenuto il comando, fino a quando Lando – entrato ai box durante l’ingresso della Safety Car – è rientrato in pista davanti al compagno di squadra, che ha dovuto rallentare, come previsto dal Regolamento.

Piastri parte forte, ma Norris lo supera ai box: “A volte le gare vanno così”

Una partenza impeccabile (non senza qualche polemica) per Oscar Piastri, che ha gestito la gara alla perfezione. Questa volta, però, la fortuna ha sorriso a Lando Norris. Fermatosi per secondo a montare le slick, il britannico è riuscito a conquistare la testa della Sprint Race, sfruttando una serie di circostanze favorevoli. Queste le parole a caldo del pilota australiano al termine della Sprint del sabato.

“Penso di aver fatto tutto nel modo giusto, per cui sono un po’ deluso per questo secondo posto“, ha commentato l’australiano. “A volte va così: talvolta le gare possono essere difficili“, ha aggiunto con un po’ di rammarico. “Spero di essermi tenuto un po’ di fortuna per questo pomeriggio e per domani. È stata un’altra gran partenza, un’altra bella gara. Complessivamente, sono contento di ciò che ho fatto“.

Piastri: “Il passo c’è, ma il meteo resta una variabile”

A questo punto, al pilota numero #81 non resta che archiviare questa sprint e concentrarsi sulle qualifiche valide per la gara della domenica. “Abbiamo un buon passo: lo abbiamo dimostrato anche nelle qualifiche (della Sprint, ndr) di ieri e speriamo di poterlo migliorare anche nella qualifica di questo pomeriggio” ha aggiunto il pilota australiano. “Spero che il meteo si stabilizzi: pensiamo di avere una vettura competitiva, quindi cercheremo di renderla ancora più veloce, così da condurre una gara più semplice domani“, ha concluso.