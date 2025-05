GP Miami, Sprint Race: Hamilton gioca d’azzardo e arriva terzo

Terminata ufficialmente la Sprint Race a Miami: Lewis Hamilton sul terzo gradino del podio

Vera e propria masterclass di strategia, quella di Lewis Hamilton alla Sprint di Miami. Dopo un inizio non troppo promettente, con Leclerc out ancora prima della partenza, il sette volte iridato ha regalato ai tifosi un podio totalmente inaspettato. Galeotta, ancora una volta, la Safety Car. Quest’ultima causata da una sfortunata e caotica sequenza di eventi, che ha portato Lando Norris a trionfare sul compagno di squadra. Il pit stop anticipato, chiamato dallo stesso Hamilton poco prima dell’incidente di Alonso, ha portato il britannico sul podio. Che sia l’inizio di un periodo più floreo per la Scuderia italiana?

Miglioramento nella strategia Ferrari

Dopo una gara relativamente tranquilla, totale confusione ai box tra i giri 13 e 14. In seguito a una lotta duratura con la Williams di Alexander Albon, Hamilton viene richiamato ai box, dove lo stesso sette volte iridato opta per dei pneumatici soft. Al contrario della proposta del suo ingegnere. Scelta rivelatasi vincente. Verstappen tocca Antonelli durante l’uscita dai box, causando un contatto tra i due. Norris rientra ai box, ma contemporaneamente Liam Lawson tocca Alonso, costringendolo a muro. Situazione che comporta l’uscita in pista della Safety Car fino alla fine della Sprint.

Le dichiarazioni di Hamilton

Al termine della Sprint Race, Hamilton ha dichiarato: “oggi è stato davvero fantastico. Sono molto contento, soprattutto perché finora è stata una lotta difficile, ma non avresti mai pensato che piovesse a Miami. E’ la prima volta che ci troviamo sul bagnato in questa pista. E che gara ci ha regalato. Penso che, come tutti, faticavo un po’ con le intermedie. Ho deciso alla fine di rientrare perché non stavo andando da nessuna parte, ho giocato d’azzardo. Ho preso un rischio e ha pagato. Se ci fossero stati un altro paio di giri magari avrei dato del filo da torcere alla McLaren“.

