GP Miami: dal ‘portafortuna’ Trump alle celebrità di Hollywood

© Donald Trump on X

GP Miami: da Donald Trump alle varie celebrità Hollywoodiane

La presenza, al Gran Premio di Miami dello scorso anno, di Donald Trump, è stato uno dei momenti più incredibili della stagione. All’epoca, l’attuale presidente americano, è stato accolto calorosamente e gli venne offerto un tour nel garage della scuderia McLaren. Trump alla fine della gara, vinta da Lando Norris, disse al pilota brittanico di essere il suo portafortuna in quanto prima vittoria del pilota McLaren in Formula 1.

Negli ultimi anni, la gara di Miami, ha attirato molte celebrità importanti. L’anno scorso, per esempio, furono presenti il capo di Amazon, Jeff Bezos, e l’amministratore delegato di Tesla e proprietario di X, Elon Musk. Le celebrità sono sempre state una parte importante per il Circus. Il Gran Premio di Miami però ha qualcosa che sembra attirare le più grandi star Hollywoodiane.

L’uscita imminente del film ‘F1’ e l’impronta americana

Durante il Gran Premio di Miami, saranno presenti iniziative adottate per promuovere e aumentare l’entusiasmo su uno dei film più attesi dell’estate. Il film è diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Formula 1 e Apple Films e Lewis Hamilton ha lavorato al progetto in qualità di consulente per permettere delle scene di gara più precise possibili.

La proiezione è prevista dal 25 giugno a livello globale e dal 27 giugno negli Stati Uniti e in Canada. Il protagonista sarà Sonny Hayes, interpretato da Brad Pitt, che tornerà in Formula 1 dopo aver lasciato le auto sportive statunitensi, farà da mentore a Joshua Pierce, interpretato da Damson Iris.

Il budget dello spettacolo ha ottenuto una stima pari a 300 mlioni di dollari e questo lo rende uno dei film più costosi mai realizzati. Il successo dell’opera cinematografica è fondamentale per la categoria in quanto vorrebbero seguire il successo di Drive To Surive, aumentando la fetta di pubblico.

Ilaria Atzeni