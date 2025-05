GP Miami, Piastri: “Felice dei punti, ma devo ancora imparare”

Oscar Piastri conquista un’altra pole al GP di Miami e si rifà dell’amaro risultato della Sprint

Ennesima pole position di Oscar Piastri, stavolta al GP di Miami, del tutto dominato dal giovane pilota australiano. Sesta gara stagionale, quarta vittoria per il classe 2001. Il pilota mantiene costanti le sue performance e gestisce al massimo la vettura attualmente più veloce in griglia. Lineare la gara per la McLaren che conquista, ancora una volta, i due gradini più alti del podio davanti a George Russell. Quest’ultimo in ottima forma questa stagione.

Le dichiarazioni di Oscar Piastri

Dopo la gara Sprint non andata come previsto a causa della Safety Car, Oscar Piastri conquista la prima posizione nella gara della domenica. Quella che, come ha dichiarato, “voleva davvero”. Intervistato dopo la vittoria, l’australiano ha infatti affermato: “Sì, ho vinto la gara che volevo davvero. Ieri è stato un giornata complicata, dove la Sprint è stata comandata però da qualifica. Probabilmente una delle sessioni più complicate per me di tutto l’anno e portare comunque a casa vittorie come queste è un risultato impressionante. Il casino in curva 1 mi ha aiutato un po’ e sono stato abbastanza sveglio da evitare le spinte di Max. Da quel punto in poi sapevo di avere un gran passo“.

Una delle cose che impressiona di più è sicuramente il passo gara del team Papaya. Alla domanda su come controlla la gara, Piastri ha risposto: “Penso che il primo sprint è stato molto forte. Con le dure onestamente ho faticato abbastanza, la cosa positiva è che abbiamo costruito un bel vantaggio nel primo stint. Verso la fine sono tornato abbastanza sotto controllo, ma ci sono sicuramente delle cose su cui lavorare. Sono contento di avere così tanti punti e di aver vinto a Miami, ma devo continuare a imparare“. Sulla vettura Papaya, Piastri non ha peli sulla lingua: “Il duro lavoro che è in atto è davvero incredibile. Due anni fa a Miami eravamo il team più lento e ora abbiamo vinto il Gran Premio con oltre 35 secondi sul terzo, un risultato incredibile. Il duro lavoro di ogni persona, innanzitutto le persone in pista e poi quelli in fabbrica“.

