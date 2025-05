GP Miami, Norris: “Con Max o rischi l’incidente, o non lo superi”

Dopo un fuoripista e una gara in rimonta, Lando Norris ha concluso il GP di Miami in seconda posizione, dietro a Piastri e davanti a Russell

Lando Norris ha chiuso il GP di Miami al secondo posto, alle spalle dell’altra McLaren di Oscar Piastri e davanti alla Mercedes di George Russell. Il britannico, spinto fuori pista nelle fasi iniziali da un aggressivo Max Verstappen, è stato costretto a una gara in rimonta, riuscendo a tagliare il traguardo a 4,6 secondi dal compagno di squadra. A questo punto, Piastri si conferma un rivale sempre più insidioso per il numero #4 nella corsa al titolo.

La McLaren ha dominato il Gran Premio, centrando una doppietta e rifilando un distacco di oltre 30 secondi ai diretti avversari. Con questa seconda posizione, però, Lando vede l’australiano allungare in classifica, e per questo motivo non può considerarsi completamente soddisfatto. “Arrivare secondo non è la migliore delle sensazioni“, ha dichiarato il pilota della McLaren subito dopo la gara. “Il team, però, ha fatto un lavoro fantastico, loro non hanno colpe. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, avevamo un gran passo. Oscar ha guidato bene, Max ha lottato alla grande come sempre, ma io ne ho pagato il prezzo“, ha aggiunto.

Norris: “Con Max o rischi un incidente o non passi”

Come già accaduto in passato, ancora una volta un agguerrito Max Verstappen ha costretto Norris a un fuoripista, relegando il britannico in sesta posizione e obbligandolo a una rimonta. Nel momento in cui gli si chiede un commento sull’episodio, Norris replica visibilmente infastidito:

“Le persone si lamentano quando attacco e si lamentano quando non attacco: non posso mai vincere“, ha dichiarato. “Max è fatto così, lo sappiamo. O rischi l’incidente o non passi. A meno che non fai le cose alla perfezione e lo metti nella posizione in cui non può reagire. Oggi ho pagato il prezzo per aver fatto un lavoro abbastanza buono, però sono comunque contento del secondo posto. Penso di aver fatto la cosa giusta“.