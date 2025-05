GP Miami, Russell: “McLaren lontanissima”

GP Miami, è doppietta McLaren al termine della gara, sul podio anche la Mercedes di George Russell che coglie un ottimo risultato

Il risultato ottenuto dalla McLaren al GP Miami, ha permesso al team di collezionare 43 punti, con un vantaggio di 105 lunghezze sulla Mercedes, che sale sul podio grazie a George Russell. Tuttavia, la W16 paga un gap di oltre 37 secondi dalle vetture papaya.

Un ottimo terzo posto, frutto di una giusta strategia pensata per George Russell. L’inglese è partito con un treno di Hard, decidendo di rimanere in pista più a lungo, per tentare di recuperare sugli avversari. Scelta che ha pagato, considerando che Max Verstappen è rimasto fuori dal podio, dopo un inizio di gara molto serrata.

George: “Non è mai facile tenere lontano Max. Ma oggi…”

Al termine del GP Miami, George Russell ha preso parte alle interviste di rito. Oggi è stato Jenson Button, a raccogliere le voci dei primi tre. Nell’occasione, il pilota inglese ha raccontato quanto accaduto in gara, condividendo sensazioni e momenti clou.

“Sono contento del terzo posto qui a Miami, perché credo che questo weekend a livello personale, sono sempre stato a inseguire. Complimenti alla McLaren, oggi era davvero lontanissima,” le prime parole di Russell.

Parlando della lotta in pista, che ha avuto contro Max Verstappen: “Non è mai facile tenere lontano Max, ma oggi mi sono sentito molto bene in macchina. Alla fine ci sono riuscito tranquillamente. Credo che Lando sia un po’ arrabbiato con me, per via del piccolo incidente con le monoposto LEGO. Forse se la prenderà con me”.

“Per me la gara migliore di oggi, è stata quella con le vetture LEGO. Sicuramente è stata la più divertente,” ha aggiunto in conclusione.