GP Messico, Norris: “Vado avanti a testa bassa”

Sul circuito del Messico il pilota della McLaren conquista punti importanti, rendendosi autore di una gara perfetta, di grande testa e soddisfazione

Punti importanti quelli guadagnati da Lando Norris sul circuito del GP del Messico. Il pilota della McLaren è stato autore di una gara di testa sotto ogni punto di vista, dalla partenza al sorpasso su Max Verstappen. Partito terzo, Norris è riuscito a risalire fino alla seconda posizione, andando a mettere in tasca dei punti che lo avvicinano alla gara mondiale, considerando anche le difficoltà dell’olandese.

I due rivali mondiali si sono scontrati in un paio di sorpassi al cardiopalma, che hanno visto Norris rischiare il tutto per tutto per portare Max all’errore. Una strategia vincente, soprattutto perché il pilota della McLaren sapeva esattamente cosa aspettarsi dall’olandese ed era consapevole dei rischi che avrebbe potuto prendersi. Di conseguenza ora, a pochissime gare dalla fine del mondiale, la lotta al mondiale è ancora totalmente aperta.

LE PAROLE DI NORRIS AL TERMINE DEL GP DEL MESSICO

Intervistato alla fine della gara, Norris non ha nascosto la soddisfazione del risultato consapevole che la Ferrari di Carlos Sainz oggi ha guidato perfettamente. “È stata una gara molto dura“, ha sottolineato. “I primi giri ho cercato di rimanere in gara, evitando incidenti. Ma la Ferrari oggi era molto veloce, ho fatto del mio meglio. Ma devo ringraziare tutti coloro che sono venuti qui, che hanno reso tutto così piacevole“.

Non sono potute mancare anche le domande proprio sulla rivalità con Verstappen e il sorriso sul volto di Norris è valso più di tante parole: “Sapevo cosa rispettare, non volevo aspettarmi cose positive. Rispetto molto Max come pilota, ma ero pronto ad aspettarmi anche qualcosa di negativo. Ma sono stato attento e ho fatto la mia gara. Ora non posso che andare avanti a testa bassa. Stiamo facendo un grande lavoro anche come team“.