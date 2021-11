GP Messico, FP2: Verstappen stacca tutti

Red Bull e Verstappen mostrano un potenziale decisamente superiore ai diretti rivali nella prima giornata del GP del Messico

E’ Max Verstappen a chiudere in testa il secondo turno di prove libere del GP del Messico. Il pilota olandese ha chiuso il suo miglior giro in 1:17.301, un tempo oltre 4 decimi più veloce della coppia Mercedes posizionatasi alle sue spalle. Valtteri Bottas precede di un decimo il compagno di scuderia e competitor per il titolo mondiale Lewis Hamilton, terzo.

GASLY BRILLA NEL MIDFIELD

Non sembra esserci storia dopo il venerdì. L’accoppiata Red Bull – Verstappen domina sia sul giro singolo che con alto quantitativo di carburante. Bene anche il compagno di team che, pur stando dietro ai Mercedes nel giro di qualifica, mostra un grande potenziale nel passo gara. Dietro ai top troviamo la Ferrari di Carlos Sainz, quinta, pur staccata di un secondo dal leader. Lo spagnolo ha preceduto un pimpante Pierre Gasly, competitivo anche sul passo.

La seconda Ferrari con Charles Leclerc si piazza settima, un risultato frutto di traffico eccessivo nel giro buono. Segue in ottava posizione Yuki Tsunoda, a riprova della bontà AlphaTauri su questo tracciato. Il pilota giapponese sarà però costretto a partire dal fondo dello schieramento visto il cambio di power unit avvenuto a inizio weekend. Tsunoda precede l’Aston Martin di Sebastian Vettel e l’Alpine di Fernando Alonso.

MCLAREN NON BRILLA

Primo pilota fuori dai dieci Kimi Raikkonen su Alfa Romeo, seguito da Lando Norris. La McLaren con il britannico si è concentrata più sul passo di gara mentre la vettura di Daniel Ricciardo ha accusato problemi concludendo prematuramente il suo turno in quindicesima posizione. Tredicesimo Antonio Giovinazzi a precedere Esteban Ocon. Buon sedicesimo tempo per Mick Schumacher a precedere l’Aston Martin di Lance Stroll (anch’egli condizionato da una penalità causa sostituzione del power unit). Chiudono la classifica Nicholas Latifi, Nikita Mazepin e George Russell (senza tempo).