GP Las Vegas: Ricciardo dispiaciuto per l’assenza dei tifosi nelle FP2

E solo venerdì ma è già successo di tutto: a Las Vegas dopo il ritardo delle FP2, i tifosi sono stati obbligati a lasciare gli spalti a causa del limite orario superato

Daniel Ricciardo si è mostrato molto dispiaciuto dell’assenza non voluta dai fan per le FP2. Dopo quanto accaduto a Sainz e Ocon nelle FP1, i vertici della Formula 1 hanno preferito slittare la seconda sessione di libere per risolvere i problemi sul tracciato. I tifosi, hanno dovuto lasciare il circuito, con alcuni di loro scortati dalla polizia.

Dinanzi a questa situazione, il pilota Alphatauri ha ammesso che non è stato piacevole girare in pista senza la loro presenza: “Ovviamente, ora che abbiamo fatto una sessione, sembra che ne valga la pena. Tutti volevano farla domani. Non conosco i dettagli della disponibilità della pista, ma la situazione della tribuna è ovviamente un peccato. Dispiace non aver avuto i fan, ma immagino che se non avessimo fatto le FP2 a quell’ora saremmo passati alle FP3 di domani. È una situazione difficile, è pista nuova, avevamo bisogno di girare, i fan si rifaranno domani“

GP Las Vegas, problema sicurezza in pista?

I grossi danni che hanno portato alla penalità di dieci posizioni in griglia sulla SF23 di Carlos Sainz, hanno sconcertato l’intero paddock. Il pilota #3 a seguito di quanto accaduto al collega spagnolo, ha dichiarato : “La cosa più importante è la sicurezza. Fortunatamente, Carlos sta bene, ma queste cose potrebbero portare a conseguenze peggiori” manifestando le sue preoccupazioni sulla sicurezza in pista – ” Questa è una preoccupazione per la sicurezza. Spero sia qualcosa che prendano sul serio “

Il pilota australiano ha concluso la sessione al diciannovesimo posto a differenza di Sainz che è arrivato secondo. Tuttavia, il weekend del pilota #55 sarà tutto in salita, data la penalità inflitta su cui Ricciardo, ha avuto da ridire: ” Per quello che è successo, non sono d’accordo su questa scelta, non è giusto “ ha concluso