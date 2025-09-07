GP Italia, Verstappen: “È stata una grande giornata per noi”

Dalla pole alla vittoria: Verstappen domina il GP d’Italia e conquista il terzo successo stagionale davanti al duo McLaren

Max Verstappen ha trionfato nel GP d’Italia, precedendo le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Al via, l’olandese ha dovuto cedere la posizione al pilota di Bristol, dopo un taglio alla prima variante, ma è stato rapido a riprendersi la leadership, conducendo la corsa fino alla vittoria.

Il quattro volte campione aveva iniziato il weekend con una pole position e lo ha chiuso dominando la gara dall’inizio alla fine. Con questo successo, il terzo della stagione, il numero #33 ha nuovamente conquistato il gradino più alto del podio in Italia, dopo il trionfo ottenuto a Imola lo scorso maggio.

Max: “È stata una grande giornata per noi. Vincere qui è un piacere”

Se c’è un pilota capace di contrastare lo strapotere McLaren, quello è proprio Verstappen: un uomo che costretto a lottare non solo contro la squadra di Woking, ma spesso anche contro la sua stessa Red Bull. Persino il pubblico italiano ha finito per riconoscerne i meriti, intonando il coro che ormai accompagna ogni sua vittoria.

“È stata una grande giornata per noi“, ha dichiarato il vincitore di Monza, al termine del Gran Premio, “Sicuramente abbiamo avuto un episodio sfortunato all’inizio, ma dopo la vettura volava. Per me è stato piacevole guidarla: sono riuscito a gestire il ritmo molto bene fin dal primo stint, poi siamo rientrati al momento giusto. Alla fine, con la gomma dura, si poteva spingere un po’ di più, grazie alla maggior resistenza degli pneumatici. Un’esecuzione fantastica da parte di tutto il team: per tutto il weekend siamo stati sul pezzo. È sempre un piacere vincere qui“.

SuperMax domina a Monza: quasi 20 secondi di vantaggio sul duo McLaren

Il quattro volte campione ha dovuto difendersi dall’attacco iniziale di Lando, finendo lungo alla prima curva. Per evitare una penalità, il team gli ha subito suggerito di restituire la posizione. Ma Max non si è lasciato scoraggiare. Anzi, è stato abile nel mantenere il distacco dal pilota McLaren, come ha raccontato nel parco chiuso:

“Ho capito subito che il ritmo era buono, non appena siamo riusciti a tenere un passo regolare dopo le battaglie con Lando. Una volta trovato il ritmo, abbiamo recuperato rapidamente la testa della corsa“. Da quel momento in poi, SuperMax ha imposto un ritmo martellante, accumulando un vantaggio di quasi 20 secondi sul duo papaya.

Adesso, è lecito chiedersi se si tratti di un episodio isolato o se la Red Bull, grazie a scelte strategiche più efficaci, possa davvero mettere in difficoltà le McLaren nelle prossime gare. “Ci proverò sicuramente – ha commentato Verstappen – facciamo un passo alla volta, gara dopo gara. Questo è stato sicuramente un weekend incredibile per noi“. Non ci sono dubbi: Max farà di tutto per lottare per le posizioni di vertice, e anche quando i pronostici non sono dalla sua parte, continuerà a mettere pepe in questo Campionato.