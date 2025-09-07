Analisi della redazione Formula 1 Gran Premio Italia Primo piano GP Italia, pagelle: la gara più veloce di sempre 8 Settembre 2025 Valerio Vanazzi © Red Bull Content Pool Monza: GP d’italia. Una domenica che rimarrà negli annali: vittoria autoritaria di Max, gara più veloce della storia della Formula 1 e una controversia di box che ha acceso gli animi negli ultimi giri. Di seguito le pagelle dei protagonisti del GP dell’ Italia! Max Verstappen — 10 in pagella Implacabile: pole, gestione perfetta della gara e vittoria netta con un margine enorme. Weekend da manuale e primato storico per il tempo totale di gara. Prestazione da incorniciare. Lando Norris — 7.5: i fischi al GP d’Italia erano necessari? Gran passo e tempra: risalito e capace di resistere al ritmo altissimo del vincitore. La controversia finale (scambio di posizione con il compagno su ordine di squadra dopo una sosta lenta) appanna però il giudizio; voto buono ma con riserva. Oscar Piastri — 7 Terzo ma protagonista involontario della polemica del GP d’Italia: ha ceduto la posizione al compagno per decisione del team dopo la sosta e le pagelle ne risentono. Mantiene la leadership mondiale, ma il finale è stato amaro. Comunque gara di contenimento e punti importanti. Charles Leclerc — 6.5 Quarto davanti al pubblico di casa: ritmo discreto, ma senza la scintilla che serviva per salire sul podio. Si prende la soddisfazione di essere il migliore tra i locali. George Russell — 6.5 Giro di sacrificio e buon lavoro di squadra: mantiene la posizione utile e porta a casa punti in una giornata non esplosiva per lui. Lewis Hamilton — 7 Recupero solido da metà classifica fino alla zona punti; esperienza e pazienza lo aiutano a rimontare. Alex Albon — 6 Recupero e concretezza: si prende punti importanti con una guida pulita, sfruttando gli errori altrui. Gabriel Bortoleto — 6 Punti conquistati con non poche difficoltà: weekend di crescita, mantiene la posizione nelle fasi decisive e si salva con un 6 in pagella. Kimi Antonelli — 5.5 Buon passo in alcuni tratti ma paga errori e una penalità di cinque secondi per una manovra giudicata irregolare che lo ha retrocesso in classifica. Giornata di apprendistato COSTOSA. Isack Hadjar — 8 Dieci punti guadagnati con intelligenza: sfrutta bene la partenza e la strategia dei box. Carlos Sainz — 5.5 Possibile occasione persa; tanti giri ma pochi rischi. Esteban Ocon / Pierre Gasly — 5 Gara anonima, poca incisività. Tags: 2025, GP Italia Continue Reading Previous GP Italia, Verstappen: “È stata una grande giornata per noi”