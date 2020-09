GP Italia, FP2: Le due Mercedes fanno ancora il vuoto

Lewis Hamilton precede Valtteri Bottas con la Mercedes a dominare anche la FP2 del GP d’Italia, terzo Norris mentre le Ferrari soffrono sul passo gara

Mercedes e Lewis Hamilton fanno segnare la miglior prestazione nelle FP2 del GP d’Italia. Ancora un dominio per la scuderia tedesca che ha piazzato le sue due monoposto al vertice della classifica. Con 1’20’’192 Hamilton ha fatto segnare la miglior prestazione, quasi 1’ più veloce della prestazione di riferimento fatta segnare da Charles Leclerc nella seconda sessione di libere del 2019.

Due decimi e mezzo dividono le due Mercedes con Lando Norris che si è inserito in terza posizione nel finale di sessione. A sorpresa, non così tanto viste le ultime performance, si è piazzata in quarta posizione l’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Il pilota francese ha pagato un gap nove decimi dalla prima posizione. Quinto assoluto Max Verstappen, davanti alla McLaren di Carlos Sainz. L’olandese della Red Bull si è dimostrato il terzo più veloce sul passo gara, ma lontano dalle due Frecce Nere.

A conferma di un’ottima giornata per l’Alpha Tauri, in settima posizione si è classificato Daniil Kvyat, davanti alla Racing Point di Lance Stroll. In nona posizione troviamo la prima Ferrari, con Charles Leclerc. I due piloti della Rossa si sono lamentati di una vettura molto instabile a centro curva, cosa che ha portato a un testacoda per Sebastian Vettel e qualche divagazione per Leclerc. Il pilota tedesco ha concluso al dodicesimo posto la sessione.

Chiude la top ten la seconda Racing Point con Sergio Perez. Undicesimo e quindicesimo posto per le due Renault. Le ‘giallone’ non sono riuscite a sfruttare al meglio la gomma più soft, ma hanno mostrato un buon passo gara. Buona sessione per Antonio Giovinazzi che, sfruttando la scia del compagno d squadra si piazza in tredicesima posizione.