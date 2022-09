GP Italia, Briatore critica la FIA: “Errore enorme”

Anche Flavio Briatore ha voluto spiegare la propria visione su quanto successo domenica nel corso del GP d’Italia

Quello appena trascorso non si può dire che sia stato un weekend privo di polemiche. A dire la sua sul finale del GP d’Italia ci ha pensato anche Flavio Briatore, ma prima riavvolgiamo il nastro. Giro 47: Ricciardo lamenta una perdita di potenza e accosta tra le due Lesmo. La vettura del pilota australiano, tuttavia, non è in una zona sicura e i marshal non riescono a metterla in folle per consentirne la rimozione. Insomma, sembrano esserci tutti gli estremi per una bandiera rossa.

Nonostante ciò la direzione di gara decide di optare per l’ingresso della Safety Car che però inspiegabilmente non esce davanti al leader della corsa ma bensì a Russel, in quel momento terzo. A questo punto entra in pista la gru per prelevare la monoposto, creando però una situazione piuttosto pericolosa con le vetture che passavano non poco distanti. Nonostante ciò la situazione non viene risolta in tempo e la gara finisce così sotto regime di SC tra i fischi di disapprovazione del pubblico presente.

LAP 47/53 Ricciardo has pulled up at the side of the track We have a ⚠️ SAFETY CAR ⚠️#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/ETbdMtFN9T — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

A tal proposito, tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram, si è espresso anche Briatore: “La Federazione domenica ha fatto un errore enorme. Non si può far entrare la Safety Car senza sapere dove si trova il leader“. L’imprenditore sottolinea quella che, date le circostanze, era la necessità di interrompere la gara: “Era una situazione molto pericolosa. Le vetture passavano vicino alla gru a duecento all’ora, dovevano esporre la bandiera rossa e si sarebbe poi fatta una ripartenza. Invece hanno fatto tutto il contrario“.