GP Italia 2022: il programma ufficiale

L’attesissimo GP Italia sta per arrivare, e si porterà con se una vera e propria marea rossa. Dopo il grande successo di Imola, anche Monza si appresta ad un fine settimana di festa e passione, non solo per la Ferrari, ma per lo sport in generale

Sta per iniziare il weekend più caldo di settembre, forse non tanto per le condizioni metereologiche, bensì per l’atmosfera che si vivrà in quel di Monza. Il centenario del GP Italia sarà celebrato nell’arco di tutta la settimana, non solo in pista, ma anche con tante altre iniziative sparse nella città di Monza, e non solo. La Ferrari con ogni probabilità si presenterà nel circuito di casa con speranze iridate pressochè nulle, ciò non li fermerà dal provare a portare a casa una vittoria, che in casa manca dal 2019, proprio con il beniamino Charles Leclerc. E che possa questa essere un’occasione per il monegasco di tornare a vincere. Vittoria che sta mancando ormai da troppo tempo, l’ultima risale a Spielberg, dopodichè solo errori su errori, da ambo le parti.

Ma come dicevo, Monza non è solo Ferrari e non è solo Formula 1. Il weekend in pista si prospetta essere pieno di attività, e anche se non vedremo – come successe anno scorso – la sprint race al sabato, la presenza sugli spalti sarà altrettanto interessante, grazie a tutte le serie minori che vi correranno. E non è ancora finita qui. Per la prima volta nella storia della Formula 1, un circuito sarà protagonista nel metaverso. Attraverso Monza Meta Circuit, il tempio della velocità sarà lanciato anche nel mondo virtuale, dando la possibilità a fans e sponsor di immedesimarsi ancora di più nell’ambiente circostante.

, here we are! The Temple of Speed is the first circuit in the world to land in the Metaverse: the will be officially launched in September, on the occasion of the Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022 pic.twitter.com/QeGvpVKcEv — Autodromo Nazionale Monza (@Autodromo_Monza) July 28, 2022

Programmazione ufficiale attività in pista

Coloro che hanno fatto le corse contro il tempo e sono stati in grado di accaparrarsi il biglietto per il weekend intero, si godranno un spettacolo non da poco. Fin dalla prima mattina i motori si accenderanno e risuoneranno per tutto il parco di Monza. Puntate la sveglia presto se volete assistere a tutti gli eventi!

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

Già dal Venerdì, oltre alle consuete prove libere della classe regina, sarà possibile vedere sfrecciare in pista ambedue le formule minori, Formula 2 e Formula 3. E se da un lato, la Formula 3 proprio a Monza concluderà il campionato, per la F2, quella italiana sarà la penultima tappa (per congedarsi poi ad Abu Dhabi). Dunque, vista l’importanza, lo spettacolo è assicurato!

09:15-10:00 Prove Libere FIA Formula 3

Prove Libere FIA 10:25-11:10 Prove Libere FIA Formula 2

Prove Libere FIA 11:35-12:20 Prove Libere Porsche Mobil 1 Supercup

Prove Libere 12:30-13:30 Presentazione vetture di Formula 1

Presentazione vetture di Formula 1 14:00-15:00 Prove Libere 1 Formula 1

Prove Libere 1 Formula 1 15:05-15:15 Emerson Fittipaldi Anniversary Lap

Emerson Fittipaldi Anniversary Lap 15:30-16:00 Qualifiche FIA Formula 3

Qualifiche FIA Formula 3 17:00-18:00 Prove Libere 2 Formula 1

Prove Libere 2 Formula 1 18:30-19:00 Qualifiche FIA Formula 2

SABATO 10 SETTEMBRE

L’attività in pista al sabato sarà meno intensa in termini di orario, ma non certo come competizioni. Sarà infatti possibile assistere alle Sprint Race sia di Formula 2 che di Formula 3, per non parlare – ovviamente – delle qualifiche della F1. Non mancherà anche un cenno storico, quando nel tardo pomeriggio prenderà luogo sul circuito brianzolo la parata di Alfa Romeo.

10:35-11:30 Sprint Race FIA Formula 3 (18 giri o 40minuti+1 giro)

Sprint Race FIA Formula 3 (18 giri o 40minuti+1 giro) 13:00-14:00 Prove Libere 3 Formula 1

Prove Libere 3 Formula 1 14:05-14:15 Emerson Fittipaldi Anniversary Lap

Emerson Fittipaldi Anniversary Lap 14:30-15:00 Qualifiche Porsche Mobil 1 Supercup

Qualifiche Porsche Mobil 1 Supercup 16:00-17:00 Qualifiche Formula 1

Qualifiche Formula 1 17:10-17:30 Parata di Alfa Romeo Storiche

Parata di Alfa Romeo Storiche 18:00-18:50 Sprint Race FIA Formula 2 (21 giri o 45minuti+1 giro)

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Il giorno più importante, i motori si accenderanno fin dalle prime ore del mattino. Nemmeno il tempo di fare colazione che i piloti di Formula 3 saranno già in pista a battagliare per l’ultima gara della stagione 2022. Il tutto, chiaramente, in previsione dell’attesissima gara di Formula 1, che prenderà il via alle 15 orario italiano, e che riunirà migliaia e migliaia di tifosi da tutto lo stivale, e non solo…

8:35-9:25 Gara FIA Formula 3 (22 giri o 45 minuti)

Gara FIA Formula 3 (22 giri o 45 minuti) 10:05-11:10 Gara FIA Formula 2 (30 giri o 60 minuti+1 giro)

Gara FIA Formula 2 (30 giri o 60 minuti+1 giro) 11:50-12:25 Gara Porsche Mobil 1 Supercup (15 giri o 30 minuti)

Gara Porsche Mobil 1 Supercup (15 giri o 30 minuti) 13:00-13:30 Drivers’ Parade

Drivers’ Parade 13:45-13:55 Emerson Fittipaldi Anniversary Lap

Emerson Fittipaldi Anniversary Lap 14:44-14:46 Inno Nazionale

Inno Nazionale 15:00-17:00 Gara Formula 1 (53 giri o 120 minuti)

L’hype è alle stelle, la passione per la Rossa e per la Formula 1 in generale non è mai stata così grande, e dopo due anni di risultati deludenti davanti al pubblico di casa, è il momento per Binotto & Co di dimostrare qualcosa e regalare una soddisfazione alla propria gente. Si concretizzerà? Non ci resta che attendere ancora un po’, il GP Italia sta arrivando!