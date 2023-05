GP Imola, parla il sindaco: “Decisione unanime”

È ufficialmente saltato il GP di Imola a causa del forte maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna. Il sindaco: “Decisione giusta e condivisa”

Come vi abbiamo già riportato in tarda mattinata, è arrivata la decisione da parte della FIA e delle autorità italiane di cancellare la sesta tappa del calendario di Formula 1 che prevedeva il GP dell’Emilia Romagna. Si tratta di una decisione unanime come spiega lo stesso sindaco di Imola Marco Penieri, per consentire a tutto il personale d’emergenza di concentrare tutti gli sforzi in soccorso ai cittadini. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno portato la regione a innalzare l’allerta rossa.

Il circuito, tra l’altro, già nella giornata di ieri si presentava stracolmo di acqua sia in pista che nel paddock, con diversi allagamenti. Così ne parla il sindaco di Imola: “Abbiamo preso questa decisione in forma unanime per rispetto alla situazione in cui ci troviamo e per permettere che tutti gli sforzi e mezzi del personale di emergenza si concentrino nell’aiutare la popolazione colpita“.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA — Formula 1 (@F1) May 17, 2023

La data di Imola verrà recuperata?

Difficile parlare dell’aspetto sportivo in questi momenti drammatici, dove la sicurezza è la protagonista principale. Al momento, si è solo parlato della cancellazione della gara non di un rinvio. Il primo cittadino imolese afferma che se ne riparlerà con tutte le autorità coinvolte non appena terminerà l’emergenza. Un rischio troppo grande per tutti gareggiare in queste condizioni, con anche il rischio inondazione, dove l’unico pensiero è solo quello di prestare solidarietà all’Emilia Romagna.

Prende comunque quota l’ipotesi di un recupero della tappa romagnola nel 2026, dopo la proroga del contratto. “In un secondo momento, quando terminerà l’emergenza riprenderemo il dialogo con chi di dovere per proseguire insieme in questa collaborazione che ci aveva portato al Gran Premio di Imola.”

Lorenzo Apuzzo