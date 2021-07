GP Gran Bretagna, Verstappen: “Pole strana, ma oggi ci siamo spinti davvero al limite”

A Verstappen la prima gara di qualifica nella storia della Formula 1: tutta la soddisfazione del pilota olandese dopo la pole

Max Verstappen conquista la prima storica pole position frutto di una gara di qualifica, esperimento introdotto in questo appuntamento del Mondiale. L’olandese è riuscito a bruciare al via Lewis Hamilton e gestire al comando la mini gara odierna. Il risultato permette al pilota Red Bull di guadagnare 3 punti in classifica, un ulteriore passo verso il suo primo titolo mondiale.

“E’ un posto dove è particolarmente difficile superare, ma essere partiti bene ci ha avvantaggiati”, dichiara Verstappen nel post qualifica. “E’ stata una bella lotta con Lewis nel primo giro, poi abbiamo cercato di mantenere il nostro passo. Ci siamo spinti al limite a vicenda; negli ultimi giri le gomme erano finite, abbiamo dovuto far un grande lavoro di gestione. Sono estremamente contento dei 3 punti guadagnati, anche se è molto strano ottenere la pole position in questo modo. Sicuramente domani avremo una gara emozionante.”

Yesss boyysss!!!! @Max33Verstappen takes the #F1Sprint and starts on Pole Position for the #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/u30HCo8sCO — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) July 17, 2021

IL BLISTERING CAMPANELLO D’ALLARME PER DOMANI

Un aspetto che potrebbe rivelarsi cruciale nella gara di domani è la gestione gomme. Gli pneumatici a mescola media di Verstappen hanno mostrato evidenti segni di blistering negli ultimi giri della gara di qualifica, tanto da rendere necessario un rallentamento nei chilometri finali per preservare la preziosa posizione ottenuta.

“Partendo con meno carburante abbiamo potuto spingere duramente queste vetture nelle curve veloci, questo ha reso difficile la gestione gomme ma è stato uguale per tutti”, prosegue l’olandese. “Per domani sono abbastanza tranquillo: siamo veloci e dovremmo esserlo anche domani. La velocità in rettilineo? Sarà un problema perché non potremo fare cambiamenti, ma sono sicuro che potremo comunque fare una grande gara. Voglio ringraziare i fans: so che sono qui principalmente per i piloti inglesi ma è stato bellissimo sentirli esultare; spero domani di ingaggiare una bella battaglia con Lewis.”