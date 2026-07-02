Max Verstappen in McLaren? Button rompe il silenzio

Le voci su Max Verstappen in McLaren scuotono il paddock, Jenson Button analizza tutti i rischi e mette in dubbio la stabilità del team

Il mercato piloti della Formula 1 è costantemente in movimento e le ultime indiscrezioni vedono protagonista un incredibile scenario di mercato. Negli ultimi giorni, infatti, si sono intensificate le voci riguardanti un possibile passaggio di Max Verstappen in McLaren per il prossimo futuro. Questa clamorosa indiscrezione prevede uno scambio di sedili che porterebbe il 4 volte campione del mondo a Woking e Oscar Piastri alla Red Bull.

Tuttavia, sia i vertici del team britannico sia l’entourage del pilota olandese hanno cercato immediatamente di sgonfiare il caso. Nonostante i tentativi di ristabilire la calma, l’ex campione del mondo Jenson Button ha voluto esprimere il proprio punto di vista. Secondo il pilota inglese, la situazione che il CEO di McLaren Racing, Zak Brown, si trova a gestire è decisamente complessa e delicata.

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L’equilibrio interno e i dubbi sulla “pace” a Woking

Intervistato recentemente dai media, Button ha analizzato l’attuale armonia della squadra e ha sollevato forti perplessità sul concetto di serenità interna. Quando gli è stato chiesto se l’arrivo di Max Verstappen in McLaren potesse rompere la pace tra i piloti, l’ex iridato ha risposto in modo pungente. “Hanno davvero la pace in McLaren? Non ne sono così sicuro”, ha commentato l’inglese, suggerendo che sotto la superficie la competizione interna sia già accesa.

Attualmente, Lando Norris e Oscar Piastri formano una delle coppie più competitive e affiatate della griglia. Entrambi i piloti hanno dimostrato di poter lottare stabilmente per le posizioni di vertice e per il campionato mondiale. Di conseguenza, alterare una dinamica così solida introducendo una personalità ingombrante come quella dell’olandese potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio.

I rischi di una scelta di mercato drastica

Per quale motivo Zak Brown dovrebbe rinunciare a un talento cristallino come Piastri per accogliere Verstappen? Button ritiene che separarsi da uno dei piloti che hanno lottato stabilmente per il titolo mondiale sia una mossa estremamente rischiosa. Sostituire l’australiano con l’asso olandese comporterebbe una ristrutturazione completa delle gerarchie interne.

Inoltre, bisogna considerare l’aspetto contrattuale della vicenda. Entrambi i piloti McLaren possiedono accordi a lungo termine ed è necessario che un pilota desideri effettivamente andarsene per avviare una trattativa. Pertanto, la stabilità tecnica e sportiva faticosamente costruita dal team di Woking rischia di subire scossoni destabilizzanti.