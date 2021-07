GP Gran Bretagna, l’ordine d’arrivo

A Silverstone va in scena una gara spettacolare: fuori Max Verstappen dopo un contatto con Lewis Hamilton, Leclerc sfiora una clamorosa vittoria

Lewis Hamilton è il vincitore del GP di Gran Bretagna, aprendo l’ordine d’arrivo di una gara emozionante. Verstappen KO dopo l’incidente con il pilota britannico; Hamilton rimonta, dopo la penalità, e batte Leclerc a pochi chilometri dal traguardo. Il pilota britannico ha preceduto il ferrarista e il compagno di team Valtteri Bottas, terzo.

Perde terreno ma la McLaren conclude il weekend britannico con un ottimo bottino di punti. Una sosta lenta fa perdere un podio potenziale a Lando Norris, che chiude quarto, davanti al compagno di squadra Daniel Ricciardo, in lotta con la seconda Ferrari di Carlos Sainz per tutta la corsa. Lo spagnolo chiude così la gara in sesta posizione.

LE DUE ALPINE A PUNTI

Buon risultato per l’Alpine che termina in settima e nona posizione, rispettivamente con Fernando Alonso e Esteban Ocon. A punti anche l’Aston Martin di Lance Stroll, ottavo e l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda in decima posizione. La seconda vettura di Faenza chiude in undicesima posizione, dopo una foratura; dodicesima la Williams di George Russell, davanti all’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e il compagno di squadra Nicholas Latifi.

Kimi Raikkonen ha terminato la sua gara in quindicesima posizione, a precedere un sacrificato Sergio Perez. La Red Bull ha costretto il messicano a una sosta aggiuntiva per togliere il punto aggiuntivo del giro veloce a Lewis Hamilton. Ultime due posizioni per Nikita Mazepin e Mick Schumacher, con il russo che riesce per la prima volta in stagione a battere il team-mate. Sebastian Vettel e Max Verstappen non hanno terminato la gara.

L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI GRAN BRETAGNA

1. Hamilton

2. Leclerc

3. Bottas

4. Norris

5. Ricciardo

6. Sainz

7. Alonso

8. Stroll

9. Ocon

10. Tsunoda

11. Gasly

12. Russell

13. Giovinazzi

14. Latifi

15. Raikkonen

16. Perez

17. Mazepin

18. Schumacher

Ritirati:

Sebastian Vettel

Max Verstappen