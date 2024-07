GP Gran Bretagna, Russell: “Sensazione fantastica, punto alla vittoria”

George Russell conquista la pole position del GP Gran Bretagna, seguito da Lewis Hamilton che delinea una prima fila tutta Mercedes

Si sono appena concluse le qualifiche del GP di Gran Bretagna dove i colpi di scena non sono di certo mancati. In un Q1 di pista ancora bagnata, che porta i piloti (dopo aver scelto di montare gomma soft) a stare attenti nel non commettere errori, Perez finisce nella ghiaia a Copse. Il messicano rimane impantanato e dunque è costretto a finire la sua sessione, un momento non di certo facile per lui. Altro colpo di scena è stata l’assenza in Q3 di Leclerc, che non va oltre l’undicesima posizione, a causa di un errore nel suo giro di lancio e di una monoposto difficile da decifrare.

I colpi di scena non si sono arrestati, con le Mercedes che beffano i propri rivali, con una prima fila targata Russell-Hamilton. Il pilota #63, reduce dal successo in Austria, è stato protagonista di un inizio qualifica non semplice ma evidente è stato il progressivo miglioramento, grazie anche alle condizioni meteo. A conclusione della qualifica del GP Gran Bretagna, ecco quali sono state le prime impressioni di Russell

Emozione e speranza

“All’inizio di quest’anno non avrei mai pensato di essere qui, invece domani scatterò in pole davanti a Lewis e Lando, è meraviglioso per i tifosi” ha ammesso l’inglese. Successivamente, ai microfoni di David Coulthard, Russell ha dichiarato di essere soddisfatto delle sensazioni positive provenienti dalla sua monoposto, reduce del grande lavoro svolto a Brackley: “La macchina sta dando delle ottime sensazioni e nelle qualifiche ha preso vita, sappiamo che i nostri rivali sono molto forti [riferendosi a McLaren e Red Bull] ma l’obiettivo è vincere.“

“Il pubblico è fantastico ci da molta energia, è un onore per me e probabilmente anche per Lewis e Lando di essere davanti a tutti in vista della gara di domani. Farò il possibile per portare la vittoria a casa” ha concluso. Domani è prevista pioggia sul circuito inglese sino all’orario previsto della partenza: la pioggia porterà scenari inaspettati? Aiuterà Russell a trionfare a casa sua e permetterà a Ferrari di risorgere? Le risposte le sapremo solo domani, alle ore 16 italiane quando scatterà il GP Gran Bretagna.