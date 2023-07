Formula 1 sulla cresta dell’onda: a Silverstone le riprese del film con Brad Pitt

La Formula 1 accresce sempre di più il suo appeal globale: prima il successo di Netflix con la docuserie Drive to Survive, adesso uno dei film più realistici della massima categoria del motorsport. Proprio questo fine settimana a Silverstone avranno inizio le riprese con l’allestimento di un undicesimo garage vicino a quelli di Ferrari e Mercedes.

Una nuova scuderia, quella dell’Apex Team, sarà impegnata in questo ambizioso progetto cinematografico. Il regista, Joseph Kosinski, intende filmare proprio durante alcune tappe del Mondiale di Formula 1 al fine di rendere il tutto più verosimile possibile. Alcune telecamere saranno piazzate nelle corsie dei box con un finto muretto e dove saranno effettuati finti pit-stop.

Ci sarà Brad Pitt al volante nei panni di Sonny Hayes, veterano che decide di tornare alle corse accanto alla giovane promessa Joshua Pearce (interpretato da Damson Idris) per sfidare i campioni. L’attore americano sará alla guida di una speciale monoposto da Formula 2 realizzata insieme alla Mercedes e sulla quale saranno montate circa cinquanta telecamere.

