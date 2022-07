GP Gran Bretagna, Ferrari: la minaccia di alcune difficoltà

Le prove libere in Gran Bretagna non sono state lisce come previsto: nonostante ciò, i due piloti della Ferrari hanno buone aspettative

Le prime due sessioni di prove libere sul tracciato inglese di Silverstone, in Gran Bretagna, si sono concluse per i due piloti della Ferrari, non senza intoppi. La pioggia incessante di questa mattina non ha permesso un corretto svolgimento delle FP1. Sono stati infatti pochi i giri conclusi dai piloti, eppure è stato importante provare la pista in condizioni da bagnato, attese per le qualifiche di domani pomeriggio.

Le FP2 sono trascorse in modo liscio, e alla fine Carlos Sainz è riuscito a registrare il miglior tempo della sessione. Charles Leclerc, invece, soltanto il quinto. Tuttavia, il monegasco ha dichiarato di aver avuto una buona impressione della vettura, e di essere sicuro della sua competitività. Leclerc ha infatti ammesso: “Non abbiamo girato molto nella prima sessione, tranne che per poche tornate in condizioni di bagnato. Per raccogliere qualche dato nel caso domani ci siano condizioni simili in qualifica“.



“Quando la pioggia ha smesso di cadere abbiamo montato un treno di Soft. Ma non siamo riusciti a completare neanche un giro a causa della bandiera rossa. La seconda sessione è stata migliore. Ho avuto buone sensazioni dalla monoposto per cui posso dirmi ottimista a livello di competitività. In vista di domani si tratterà di mettere insieme tutto il lavoro di oggi e massimizzare il risultato” ha concluso il monegasco.

SAINZ FIRMA IL MIGLIOR CRONO DELLE FP2

L’uomo più veloce del pomeriggio, Carlos Sainz, ha invece sottolineato alcune delle difficoltà che sono state riscontrate durante le FP2: “La seconda sessione è stata particolarmente impegnativa, visto che non avevamo quasi girato nella prima. Infatti abbiamo dovuto concentrare tutto il lavoro in FP2 per poter verificare il nostro livello di competitività sia nei long run che in configurazione da qualifica”.



Sainz aggiunge: “E‘ stato un pomeriggio intenso: c’era vento, quindi non è stato semplice trovare il giusto bilanciamento nelle curve veloci e un buon compromesso con le gomme nelle parti più lente. Per ora siamo stati veloci, ma credo ci sia margine di miglioramento. Le qualifiche si annunciano interessanti per via del rischio pioggia, e in questo caso i pochi giri sul bagnato della prima sessione torneranno utili. Vediamo cosa ci riserva la giornata di domani”.