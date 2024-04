GP Giappone, Perez: “Quello avrebbe potuto cambiare tutto”

Alle qualifiche del GP del Giappone Sergio Perez è tornato a conquistarsi la prima fila dopo quasi un anno, l’ultima volta era stata infatti a Miami 2023. “Siamo riusciti a mettere insieme il giro, però purtroppo per pochissimo questo non è stato sufficiente”.

In questo fine settimana del GP del Giappone la Red Bull era attesa come la favoritissima. In una pista a lei congeniale e in cui ha portato anche il primo importante pacchetto di aggiornamenti, la squadra di Milton Keynes non ha deluso. Con la prima doppietta stagionale in qualifica che ha visto competitivi sia Max Verstappen che Sergio Perez. Il messicano ritorna in prima fila dopo tempo, mostrando una buonissima performance che lo mette dietro al compagno di squadra per appena 66 millesimi.

“Oggi mi sono sentito bene, sono arrivato molto vicino a Max facendo un buon giro. È stato davvero complicato in pista, soprattutto è stato complicato concludere i giri perché era piuttosto semplice perdere un paio di decimi all’ultima chicane. Siamo riusciti a mettere insieme il giro, però purtroppo per pochissimo questo non è stato sufficiente“, le parole al termine delle qualifiche del classe 1990.

“Per tutto il fine settimana siamo stati vicini, e quando ci sono margini così piccoli qualunque cosa può fare la differenza. Non ho avuto una grande uscita all’inizio del giro, e quella avrebbe potuto cambiare tutto. Ma siamo in una buona posizione per domani”.

E proprio parlando della gara di domani ci sono diversi dubbi dati da una simulazione di gara non convincente come al solito. “Il nostro passo gara non è stato particolarmente buono questa mattina, però abbiamo lavorato abbastanza e speriamo che domani riusciremo ad essere forti”. Altri team potrebbero giocare sull’avere un buon passo, ma a Suzuka partire dalla prima fila fa la differenza e tutto è nelle mani dei due piloti della Red Bull.