GP Giappone, Mercedes: “Suzuka leggendaria, ma…”

La Mercedes per il GP del Giappone riconfermerà la velocità mostrata nella seconda sessione di libere, anche con condizioni meteo differenti?

Nella prima sessione di libere del GP del Giappone, entrambe le Mercedes hanno effettuato pochi giri sia con la mescola full wet che con l’intermedia, classificandosi 13esima con Hamilton e 18esima con Russell. Invece hanno sfruttato bene la seconda sessione, girando principalmente con la mescola intermedia. Entrambi i piloti hanno utilizzato due set di pneumatici nuovi per effettuare esperimenti inerenti all’assetto, mentre gli altri piloti hanno utilizzato soltanto set usati. Grazie a questi esperimenti e al miglioramento delle condizioni della pista, Russell e Hamilton hanno concluso la seconda sessione rispettivamente in prima e seconda posizione.

Looks good to us 😁😍 pic.twitter.com/QEqua7GJu0 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 7, 2022

Dichiarazioni Russell

George Russell sulla prima giornata di libere effettuate con Mercedes per il GP del Giappone ha dichiarato: “E’ sempre bello concludere la giornata in cima alla classifica. La seconda sessione è andata meglio rispetto alla prima. Infatti nelle FP1 eravamo praticamente in fondo alla griglia. Le condizioni avute oggi in pista saranno probabilmente differenti per il resto del weekend. Comunque è stata una buona opportunità di apprendimento per il futuro. E’ importante capire cose come il crossover delle mescole da bagnato a intermedio. Anche ciò servirà in futuro e non in questo specifico weekend di gara”.

“Essere nuovamente qui a Suzuka è incredibile: il circuito è così iconico. Sicuramente uno dei migliori al mondo e guidare nel primo settore è semplicemente una gioia, perché è incredibilmente veloce. Non ho idea di cosa aspettarmi domani sull’asciutto, ma lotteremo per le prime sei posizioni. Speriamo di avere la possibilità di fare qualcosa di meglio, perciò non ci resta che aspettare” ha così concluso il giovane britannico.

Dichiarazioni Hamilton

Hamilton ha affermato: “E’ stata una giornata molto fredda, con condizioni che saranno probabilmente differenti per il resto del weekend. C’è sempre qualcosa di utile da imparare sull’assetto, l’usura delle mescole e le temperature. Inoltre acquisiamo i dati anche sui nostri rivali. Questa pista è incredibilmente bella da guidare ed è bello rivedere i fan. Sarà ancora più divertente gareggiare con la pista asciutta”.

“Quando fai il tuo primo giro del weekend, è sempre speciale pensare a tutte le leggende che sono state qui. Arrivi all’ultima chicane pensando a Senna e Prost, e ti rendi conto che è un privilegio gareggiare in un luogo che ha avuto tanta storia. Pensando a domani, non so davvero cosa aspettarmi. Immagino che Ferrari e Red Bull saranno veloci. Spero comunque che anche noi lo saremo, questa è la speranza che ho in ogni weekend di gara!” ha così concluso il sette volte campione del mondo.