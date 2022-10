GP Giappone, Leclerc: “Oggi è stato difficile”

A distanza di anni, la Formula 1 è tornata su uno dei circuiti più amati dall’intero Circus. Suzuka è una pista tecnica ed estremamente storica. È infatti sul tracciato del Giappone che abbiamo visto laurearsi Campioni del Mondo alcuni tra i piloti migliori al mondo. Quest’anno nemmeno la pioggia incessante non ha intaccato la festa di Verstappen, che è stato incoronato Campione del Mondo per la seconda volta in carriera. A causa della scarsa visibilità, la direzione gara ha deciso di interrompere dopo solo tre giri la gara, aspettando la situazione migliorasse. Dopo una lunga attesa, la gara è ricominciata dietro Safety Car con tempo cronometrato.

La gara si è giocata principalmente sulla strategia del cambio gomme e il passaggio dalla wet alle intermedie. Ottima la strategia della Ferrari, che ha richiamato presto Leclerc ai box. Peccato poi le mescole si siano deteriorate in fretta e abbia faticato a tenere in pista la sua vettura. Infatti, in lotta contro Perez per difendere la seconda posizione, ha tagliato l’ultima curva. Riprendendo poi la posizione davanti al messicano, la FIA ha penalizzato di cinque secondi il monegasco.

Leclerc has been handed a 5-second penalty for cutting the chicane at the end

That means Perez now finishes second, Leclerc drops to third #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/Tj3iQXmYk4

— Formula 1 (@F1) October 9, 2022